Claudia Bahamón dejó en evidencia rechazo a ‘La casa de los famosos’; sus seguidores la aplauden

Claudia Bahamón dejó pista de que no le gusta ‘La casa de los famosos’

La presentadora aprovecha sus redes sociales para compartir todo tipo de contenido, y de igual manera sus opiniones respecto a varios temas. En esta oportunidad, sus seguidores captaron la que habría sido una pista de que Bahamón no tolera La casa de los famosos.

Lo que llamó la atención y no pasó desapercibido por los internautas fue el like que la presentadora le dio a este comentario, por lo que muchos aseguraron que fue una muestra de rechazo en contra de La casa de los famosos.

“Amo a Claudia dándole like al comentario, ella sabe”; “Claudia dándole like al comentario fue épico”; “Ella sabe que ese programa no difunde buenos valores”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.