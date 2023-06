Claudia Bahamón, un ejemplo de elegancia y sensualidad: su figura a los 44 años es sorprendente

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más bellas y queridas de todo el país, no solo porque demuestra tener un profesionalismo perfecto ante las cámaras, sino también porque su carisma y personalidad le permiten conectar a la perfección con los televidentes, que día a día se conectan con ella en las noches para verla ser la conductora estrella del reality gastronómico MasterChef Celebrity, que en el momento emite su quinta temporada.

Pero esto no es lo único de la opita que atrapa a los cibernautas, pues en las redes sociales Bahamón se destaca un poco más y deja al aire su increíble figura, que a sus 44 años es envidiada por muchas y venerada por otros, pues la también arquitecta goza de unas curvas que volvió a mostrar en su perfil oficial de Instagram, aprovechando que su familia tenía planes alternos y se podía tomar un tiempo para sí misma.

“Los 3 hombres cada uno en su plan mientras mamá se toma una tarde para ella. Disfrutándome. ✨🍃 ¿Qué tanto sacas tiempo para ti sol@?”, escribió la presentadora en su publicación, donde se le ve tomando un buen baño de sol en su casa en Los Ángeles, Estados Unidos, donde reside desde hace varios años.

Claudia Bahamón, modelo y presentadora colombiana. - Foto: Foto: Instagram @claudiabahamon.

“¡¡Barbie!!”, “Demasiado hermosa”, “ESPECTACULAR”, “Otro nivel 🔥”, “Santo DIOSSSSSSSS”, “Ay yo amo mi soledad, escucho música bailo y tomo vino, ¡¡la paso super sola!! 🥂💃”, “Estás preciosa 🔥🔥🔥2 do. ¿Qué es eso? Del ‘tiempo para mí’, ya no recuerdo qué es 🥺ya me hasta suena raro…”, “Qué tal lo woww tuuú😍🔥”, son algunos de los mensajes de amor que le dejan a la opita en sus comentarios de Instagram.

Sin embargo, no faltaron los detractores de la arquitecta diciéndole que está demasiado delgada para lo que han visto en las pantallas cuando Claudia está dirigiendo a los chefs del reality, dejando una muestra de toda la problemática que se presenta en las redes sociales con los malos comentarios sobre los cuerpos de los demás, que incluso muchos de los cibernautas intentan contrarrestar defendiendo a Bahamón enviando un mensaje a aquellos que siguen cánones de belleza tóxicos: “vayan a terapia”.

Crisis que casi acaba con su matrimonio

Claudia Bahamón fue protagonista de un adelanto que compartió Eva Rey, donde plasmó la entrevista que le hizo para su formato Desnúdate con Eva Rey. La presentadora recibió toda clase de interrogantes, destapando un detalle inesperado sobre su matrimonio con Simón Brand.

La española quiso saber cómo la pareja llevaba la distancia, teniendo en cuenta los compromisos laborales que ambos asumían por sus carreras. La también arquitecta fue clara en que existió una crisis que puso a tambalear su unión, al punto de que pensaron en separarse.

La presentadora habló de los momentos complejos que tuvo en el último tiempo. - Foto: Fotograma, 23:11, Claudia Bahamón | Desnúdate con Eva - YouTube Desnúdate con Eva

“¿Después de tanto tiempo cómo llevan esas separaciones?”, indagó la europea. “El momento más difícil que he vivido con Simón fue en pandemia, porque finalmente vivimos juntos. Desde que nos casamos, nuestra dinámica de matrimonio ha sido viajando y esos espacios hacen parte de nuestra vida. Cuando nos toca estar 100 % juntos dijimos: ‘Miércoles, no sabíamos lo que era vivir todo el tiempo juntos’. Nos pasó en pandemia y fue muy complicado”, afirmó.

No obstante, Eva Rey lanzó otra pregunta relacionada con este suceso, intentando saber si para Bahamón su matrimonio aguantaría otra pandemia y otra convivencia de este estilo. “¿Esa relación sobrevive otra pandemia?”, dijo la periodista en un clip. Según se detalló, Claudia fue clara en que no creía que su relación sobreviviera a algo así, ya que convivir en estos términos fue complejo y tornó las dinámicas distinto.

Claudia Bahamón y Simón Brand. - Foto: Alfonso Reina

“Creo que no, puede que no, yo creo que nos toca mirar la manera de que a él le toque en Los Ángeles y a mí en Colombia, como: ‘ah, nos tocó’”, puntualizó. “¿Tuviste un momento en el que sí pensaste que se separaban?”, preguntó Eva Rey sobre este duro momento, a lo que la presentadora de RCN aseguró: “Yo creo que sí, no fue como verbalizado, pero en un momento yo dije: ‘Esto no va para ningún lado’”.