Club colombiano de fútbol recuerda a Mario Hernández tras la muerte del comediante ‘Chabelo’

Este sábado 25 marzo se conoció que el comediante mexicano Xavier López, reconocido en la industria como ‘Chabelo’, falleció en horas de la mañana luego de complicaciones de salud.

La noticia fue dada a través de la cuenta oficial de Twitter del comediante: “Esta es una mañana muy triste, Xavier López Chabelo, padre, hermano y esposo nos ha dejado de manera súbita, causa de complicaciones abdominales”.

Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida , les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda — Xavier Lopez Chabelo (@chabelooficial) March 25, 2023

En otro tuit, se pudo leer que su familia fue la encargada de dar la noticia: “Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda”.

Xavier López murió a los 88 años. Foto: @chabeloviviomas - Foto: Fabrizio Mejía Madrid

El icónico personaje que interpretó López trascendió y hasta hoy muchos lo recordarán como el “amigo de todos los niños”. Cabe recordar que hace ocho años el actor se había retirado de las pantallas, pero su legado se mantuvo intacto.

No obstante, el club de segunda división del fútbol colombiano, Fortaleza Ceif, reconocidos por la cantidad de memes y videos graciosos que comparten en las redes sociales, estrategia que les ha permitido ser portada en medios nacionales e internaciones, se pronunciaron sobre la muerte del comediante mexicano de una forma muy peculiar.

La institución, en vez de compartir una foto de ‘Chabelo’, decidió publicar la del empresario colombiano Mario Hernández, persona que tiene cierto parecido con el comediante.

Chabelo no pudo verme campeón 😔 pic.twitter.com/AdgbF2u26q — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) March 25, 2023

El trino no cayó muy bien algunos internautas, ya que recibieron bastantes críticas: “Qué vergüenza a lo que han llegado, te digo honestamente”, “Jugando con la muerte, el Community los puede demandar”, son algunos comentarios de los internautas. No obstante, hubo otro grupo de personas que se tomó con gracia la publicación: “Jajajaja Forta la sacaste del estadio”, “Jajajajajajajajjajaa ñero es que son igualitos, pero no, toca borrarlo muchachos”.

Sobre ‘Chabelo’

Nació en Chicago, Estados Unidos, el 17 de febrero de 1935, pero era considerado como un mexicano más porque desde muy joven llegó a vivir al país y fue allí donde hizo toda su carrera artística y obtuvo reconocimiento.

Durante más de 40 años consecutivos estuvo en el programa En familia con Chabelo que se emitía los domingos y el cual lo ayudó para obtener dos reconocimientos en los Guinness Récords. El primero por los años que estuvo siendo conductor de un programa infantil, este lo recibió en 2012, y el segundo se lo ganó por tener el mayor tiempo haciendo un personaje, pues contaba con 57 años personificando a Chabelo.

Sus últimas apariciones en público fueron en la obra La villa de Santa Claus, pero poco a poco se fue retirando por los problemas de salud que hoy lo llevaron a su muerte.

El actor se radicó en México y allí obtuvo gran reconocimiento. - Foto: @Rabat_S_ - Foto: @Rabat_S_

La vida del actor, presentador y comediante no fue fácil, pues antes de llegar a la fama tuvo que vender cigarrillos en el hipódromo de Ciudad de México, también fue camarógrafo, floor manager y asistente de Ramiro Gamboa para Televicentro.

Estuvo un tiempo en el Ejército antes de decidir que quería estudiar medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, profesión que ejerció algún tiempo, aunque siempre prevaleció su gusto por las artes.

Fue en 1956 cuando se dio su debut en Carrusel Musical y de allí salió su apodo debido a un libro de chistes en el que se basó para realizar el reemplazo de quien interpretaría a ese personaje y con el que finalmente él se quedó.

Sin duda una gran pérdida que sus seguidores hoy lamentan en redes sociales. “Un abrazo a su familia. Chabelo siempre será un punto de referencia entre varias generaciones de mexicanos”; “¡Qué triste noticia! QEPD el amigo de todos los niños”; “Otro ciclo más que se cierra, empieza la leyenda, la historia de aquellos que pudimos verlo y disfrutarlo. Para la familia mis condolencias y bendiciones”.