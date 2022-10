“Cómo me haces falta”: ¿para quién fue el mensaje de Lincoln Palomeque?

El nombre de Lincoln Palomeque se ha vuelto viral en los últimos meses. Muchos de sus fanáticos en la actuación todavía no superan ni entienden que Palomeque se haya separado de Carolina Cruz, la reconocida presentadora con quien tuvo más de 13 años de relación y dos hijos, Matías y Salvador.

A pesar de los problemas de su vida privada, Lincoln sigue siendo un importante actor, con una amplia trayectoria en las pantallas. El artista cucuteño ha estado en producciones como Francisco, el matemático, Padres e hijos y las Muñecas de la mafia. Sin embargo, su talento artístico no impide que muchos hablen de la vida personal de Palomeque, ya que él mismo disfruta compartiendo momentos íntimos y personales.

Lincoln Palomeque envió fuerte mensaje que conmovió a muchos

Durante un tiempo, algunos internautas comentaron que Lincoln Palomeque se notaba nostálgico y que esto podría deberse a su ruptura con Carolina Cruz, pero lo cierto es que el actor extraña a otra persona. Lincoln no dejó de felicitar a su madre en su cumpleaños, a pesar de que la mujer lleva varios años fallecida. Para conmemorar la fecha, este fue el mensaje escrito por Palomeque:

“Cómo me haces falta, madre linda, feliz cumpleaños en el cielo, desde allá siempre nos cuidas. Te extraño demasiado, madre; tómate un guarito hoy, como siempre lo hacías en tu cumple”.

Si bien, a pesar de que Lincoln Palomeque es una persona que acapara mucha fama a nivel nacional y que su trabajo lo mantiene en constante actividad, esto no quiere decir que el actor no se tome su tiempo y se dedique a lo más importante, su familia. Aunque su mamá no está presente en vida, Palomeque sigue expresando todo su amor cada vez que puede.

Sobre el actor, la relación que este tuvo con Carolina Cruz fue una de las más populares en el mundo de la farándula y, cuando se separaron, esto causó impresión entre sus seguidores.

Así conoció Lincoln Palomeque a su papá

Hace un par de años, Lincoln Palomeque reveló en una entrevista lo que había pasado con su padre. El actor habló con el programa Suelta la sopa de Telemundo y confesó que cuando él tenía apenas cinco años su papá desapareció.

Doce años después, el cucuteño se reencontró con su progenitor y explicó que fue toda una sorpresa porque no lo tenía entre sus planes. “Cuando estoy trabajando en la Asociación Democrática, de mensajero, me mandan a hacer una diligencia y, de repente, se me acerca alguien por detrás y me dice, ‘¿tú eres Lincoln, cierto? Yo te vi en un programa’. Y yo, ‘sí, soy Lincoln’. Entonces ella me dijo, ‘lo que pasa es que tu papá te está buscando’”, relató el reconocido actor.

Luego, cuando estaba saliendo del lugar, un señor se le hizo al frente y le dijo que era su papá. Vaya sorpresa. “Me derrumbé, lo abracé, lloramos. Me dijo ‘mira, hijo, tengo que explicarte muchas cosas, son cosas que pasan en la vida, mi vida cambió, quiero volverlos a tener cerca, saber de ustedes, ayudarlos’. Cruzamos números de teléfonos y, de repente, comenzó a ayudarnos”, dijo Palomeque.

Aunque el hombre se fue y volvió varios años después, el actor lo perdonó porque nunca sintió algún tipo de rencor. Por otra parte, el progenitor del hombre de 45 años pasó los últimos momentos de su vida al lado de su hijo. “Él encontró paz y yo no sé por qué desde que nos encontró se dedicó como a morirse. Se dedicó a tomar”, finalizó Lincoln.