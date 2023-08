Como toda una estrella: así celebra Karol G después de sus conciertos

Pero, aparentemente, no todo se centra en su labor profesional, ya que dejó ver que después de concluir el primer espectáculo de su nueva gira, optó por una celebración festiva en compañía de su familia. Aunque la reunión no contó con un gran número de invitados ni ostentosidades, lo esencial para ella no estuvo ausente: el afecto de sus seres queridos.

Equipo de Karol G se suma a la celebración

Emotivas palabras de Karol G en el estadio Rose Bowl

“Siempre me preguntaba cómo iba a ser posible llegar a esto. Yo sé que me dicen que yo soy una llorona, y a mí no me importa. Pero miren ustedes esto…”, dijo al dejarse llevar por la emoción.