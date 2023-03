¿Con tanga o sin tanga? Le preguntan a Paola Jara por sensual atuendo

Paola Jara es una de las cantantes colombianas más reconocidas en el mundo de la música. Los seguidores de la artista suelen estar atentos de todos los movimientos y detalles que revela la famosa en su cuenta personal de Instagram, acerca de su trayectoria como cantante, pero también de su vida personal.

La artista sorprendió con una nueva publicación que puso a volar la imaginación de muchos, pues optó por un atuendo muy elegante, pero bastante sensual, pues tenía un detalle particular. Era un enterizo que resaltaba por su transparencia en la parte de adelante y en una de sus piernas.

Sin duda esto hizo que muchos pensaran que Jara no tuviera nada debajo, ya que justo la abertura se notaba en su cadera donde suele marcarse la ropa interior; además, en la parte de su pecho tampoco se veía ningún tipo de brasier.

Entre los comentarios que recibió la cantante se resaltó que su vestuario siempre ha estado acorde con los shows y que muchos de sus seguidores admiran su belleza. “Espectacular 😍👏🙌me encanta como la visten, súper”; “El cuerpón de esta mujer!!!!👏”; “Con ese cuerpón, se puede colocar lo que quiera🔥🔥🔥🔥🔥”; “¿con tanga o sin tanga?”; “Me encantan todos sus vestuarios”; “La más hermosa 🤩”.

Este fue el atuendo con el que Paola deslumbró en su presentación. - Foto: @paolajarapj

Cabe recordar que este show se llevó a cabo el pasado fin de semana en el “Festival pa’ gozar y cantar”. Los conciertos se hicieron en el estadio Nemesio Camacho El Campín en la ciudad de Bogotá y los artistas se presentaron frente a más de 40 mil personas. Los espectadores lograron disfrutar de Pipe Bueno, Jhon Alex Castaño, Francy, Alzate, Edén Muñoz, Los Tigres del Norte, entre otros.

Sin duda, Paola Jara es una de las mujeres que ha logrado llevar el género popular a todos los rincones del país con su gran talento y, además, suele tener diferentes presentaciones a nivel nacional e internacional.

Es una de las cantantes más seguidas en redes sociales, pues cuenta con más de 6 millones de fanáticos que están al tanto de cada publicación hecha por ella y que le brindan todo el apoyo. Un claro ejemplo fue con el carrete de fotos que compartió de este momento donde hizo cantar a todo pulmón a los asistentes al festival.

No obstante a pesar de tener una gran fanaticada, Jara también recibe críticas, pues cabe recordar que su relación con el también cantante Jessi Uribe empezó en medio de rumores de una infidelidad del artista a quien en ese momento era su esposa, Sandra Barrios.

Luego de muchos ataques y mensajes negativos, Paola y Jessi mostraron que estaban juntos e hicieron caso omiso a las malas palabras para llegar finalmente al altar y conformar un hogar. Ahora ambos dejan ver el gran amor que se tienen a través de sus redes sociales y una que otra vez responden a quienes los juzgan por lo sucedido.

Jessi Uribe y Paola Jara conmemoraron su aniversario. - Foto: Instagram @jessiuribe3

Paola Jara no solo ha recibido mensajes fuertes por ahora estar casada con su colega, sino que también suele contar que las personas hablan sobre su apariencia física y por eso en varias ocasiones ha respondido. “Que la espalda arrugada, que los gordos, que ridícula, que por qué de negro a toda hora, y si utilizo colores, que si me creo de 15, que madure, que ya se me notan los años y ni hablar de los insultos. Miren a Dios, le doy gracias por mis años que jamás me los he quitado y me siento orgullosa de ellos, con cada arruga, con celulitis, con gordito, con todo lo que conlleva el paso de los años”, fue uno de los comentarios de la cantante a quienes le lanzan pullas.