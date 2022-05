Cristina Hurtado aclara si volverá a no a la televisión, tras ser madre por tercera vez

La empresaria y presentadora colombiana Cristina Hurtado, desde hace un par de meses ha estado ausente de las pantallas de televisión. Su última aparición fue en el programa de competencia por equipos del Canal 1, ‘Guerreros Colombia’, allí anunció que no seguiría laborando debido a que quedó embarazada.

En vista de la noticia, la modelo de 38 años había quedado sorprendida, pues no tenía en sus planes tener otro hijo, pero lo tomó de la mejor manera, junto a su esposo, el también presentador y figura pública, Josse Narváez.

De hecho, gracias al auge de las redes sociales, Hurtado empezó a crear contenido para su canal de YouTube en donde reveló detalles de su etapa de gestación, como la emotiva reacción de sus otros dos hijos al enterarse que llegaría un nuevo ser a la familia.

El proceso de Cristina, siendo madre por tercera vez, ha tenido subidas y bajadas. Pero por más complicaciones que se presenten, la exprotagonista de novela ha mostrado en su perfil oficial de Instagram a su hijo menor, Mateo, el bebé que cumplió a principios de mayo 5 meses.

Por otro lado, gracias a la acogida de los más de seis millones de seguidores que tiene en Instagram, la modelo se sumó a la tendencia de preguntas y respuestas, donde los cibernautas pueden cuestionarla sobre temas de su interés, como cuándo volverá a presentar en televisión.

Un usuario le preguntó a la famosa: “¿Cris, ya no serás más presentadora?”

Con convicción y muy segura de sí misma, la feliz mamá respondió: “Por supuesto que sí. Obviamente, si es mi esencia, es lo que me hace feliz, es lo que disfruto”.

Respecto a dónde sería el set en el que trabajaría, dijo: “Vamos a ver, más adelante, con qué los sorprendo, qué proyecto tengo por ahí…”, agregó Hurtado, mientras se encontraba en una hamaca cuidando a su bebé, con un estilo muy natural y fresco.

Pero las preguntas no terminaron ahí. Otra usuaria cuestionó: “¿Cris, vas a volver a Guerreros?”

En cuanto a su último trabajo en la pantalla chica, la también creadora de contenido apuntó: “No, mis amores, no voy a volver a ‘Guerreros’. Eso me lo han preguntado mucho, pero la respuesta es que no voy a volver. Seguramente, más adelante, habrán otros proyectos y se los estaré contando”, concluyó.

Esta es la recopilación de los fragmentos de video de las historias de Instagram de Cristina Hurtado, donde habló con sus fanáticos y aclaró rumores:

Detalles inéditos de su relación con Josse Narváez

La modelo y presentadora Cristina Hurtado y el presentador, actor y músico Josse Narváez, tienen una de las relaciones más sólidas de la farándula colombiana.

La pareja, que se mantiene muy activa en redes sociales, muestra constantemente momentos de su vida juntos y también de su trabajo. Además, la dupla utilizó un conocido test de Instagram para dar a conocer a sus seguidores algunos detalles que todavía no conocen de ellos.

El test arroja una serie de preguntas, como quién estuvo interesado primero, quién dijo te amo primero, quién llora más, quién lava los platos y quién es más detallista, entre otros interrogantes.

La pareja contó que efectivamente, y contrario a lo que muchos pensarían, fue ella la que mostró interés primero y, de hecho, fue la primera en proponer la primera cita.

Sin embargo, confesaron que fue él el que se atrevió a declarar su amor primero a pesar de ser ella la primera interesada.

También contaron que él es el más sensible, el que tiene más edad, el que controla lo que se ve en la televisión, así como el que mejor cocina y el más sociable.

A continuación, el interrogatorio que respondió la pareja de celebridades: