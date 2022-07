Cristina Hurtado casi llora en restaurante de México, ¿por qué?

Una de las mujeres que es admirada por muchos y tiene millones de seguidores en redes sociales es la modelo y presentadora Cristina Hurtado. Desde hace siete meses se convirtió en madre por tercera vez y, junto a toda su familia, sigue pendiente de su hijo menor Mateo, además se encuentra de viaje en México.

En esta oportunidad, Hurtado, que está en ese país por temas laborales, ha compartido varias de sus experiencias en los escenarios de interacción digital y, entre ellas la visita a un restaurante de la capital mexicana.

Lo que parecía una situación normal, en la que la colombiana de 38 años iría a comer algo, se convirtió en un desafío personal.

Por medio de historias en Instagram, Hurtado habló con sus seguidores y les contó que recibió un plato de chapulines -grillos- como bienvenida al restaurante de México. Sin embargo, ella nunca había comido estos insectos.

Mientras graba el plato con los animales cocinados, la famosa dijo: “Miren esto… sí, son grillitos y aquí les llaman chapulines y se los comen, los aman y les encanta”, reveló.

Luego de esto, explicó que haría el intento de probar alguno de los insectos, pero pidió tiempo para asimilarlo.

“Espera, es que ni siquiera soy capaz de tocarlos (...) yo soy muy montañera”, explicó Cristina y gritó por la impresión que le causó la presentación de los grillos comestibles.

Aunque lo intentó, la colombiana no fue capaz. De hecho, parece que casi llora de los nervios.

No obstante, la también exprotagonista de novela quiso compartir un mensaje: “La verdad, no fui capaz. Yo, de verdad, respeto mucho la gastronomía de todos los países, pero es que hay cosas que superar, no sé, como miedos o fobias”.

En adición, la modelo hizo una confesión cultural de la gastronomía representativa en Colombia, específicamente de Santander: “No he podido ni siquiera probar las hormigas culonas de Colombia. Vamos a ver, de pronto me animo a que me los revuelvan con algo”, comunicó la presentadora.

Aunque no pudo con los chapulines, la famosa agregó que lo que sí probaría sería un tuétano mexicano; una sustancia que contiene el interior de un hueso.

A continuación, la recopilación de historias de Instagram donde Cristina Hurtado da a conocer la experiencia gastronómica que tuvo en un restaurante mexicano:

Una cibernauta escribió: “Qué drama 😒 aquí se comen el mojojoy, la hormiga culona, hasta peores cosas se mete uno en la boca”.

Pero también hay quienes no se comerían los insectos: “Wakala. Ni los chapulines ni el tuétano”; “Yo no sería capaz 😮”; “Repulsivo. Para mí es un insecto”, comentaron los usuarios en Instagram.

Tiernas fotos junto al pequeño Mateo

Con unas tiernas fotos en su red social, alzando a su hijo, festejó tenerlo a su lado. “Mateo, te disfruto cada segundo!!”, se lee en el mensaje que va acompañado de las instantáneas.

Las reacciones de sus compañeras de la farándula no se hicieron esperar. “La última mi favorita”, escribió Violeta Bergonzi. “Hermosos”, opinó Laura Tobón. Incluso su esposo Jose Narváez también se mostró emocionado por las imágenes. “Perdidamente enamorado”, dijo el actor.

Con estas imágenes se confirma que Mateo ya se encuentra recuperado de la enfermedad que dio a conocer en días pasados Hurtado. La presentadora había compartido una fotografía con su bebé mirando por la ventana de la habitación con un emotivo mensaje para sus seguidores. “Estos son los momentos que no quisiéramos que llegaran... pero que hacen parte de la vida!”, comenzó diciendo. También contó que han sido días de mucha oración y que solo los que son padres saben el torbellino de sentimientos que produce verlos enfermos.