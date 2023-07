Cristina Hurtado dejó sin palabras con una atractiva foto; presumió su escultural silueta

Cristina Hurtado se convirtió en una de las presentadoras colombianas más reconocidas de la televisión nacional, debido a la extensa trayectoria que construyó poco a poco en los medios. Su paso por distintos proyectos la catapultó a la fama, cautivando los corazones de miles de personas en las plataformas digitales.

Llevan más de 15 años juntos. - Foto: Instagram: @crisshurtado

Por lo general, su relación con Josse Narváez, además de la familia que conformaron ambos con sus tres hijos, fue un punto de interés en los curiosos de las redes sociales, quienes suelen preguntar e indagar sobre las situaciones, experiencias y anécdotas que atravesaron desde el momento en el que unieron sus realidades.

Sin embargo, recientemente, Cristina Hurtado llamó la atención en las plataformas digitales con un contenido que estaba alejado a todo el espacio privado de su vida y se enfocaba directamente con mostrar un poco su faceta como modelo. La presentadora no dudó en presumir su estilo y lucir su escultural figura.

Para varios internautas, Cristina Hurtado es de las mujeres colombianas más bellas. - Foto: Instagram: @crisshurtado

Según lo que se apreció, la exProtagonista de Novela subió un par de imágenes que realizó para el lente de un famoso fotógrafo, derrochando sensualidad y porte con un atuendo muy picante. La colombiana llevó un body negro con partes destapadas, acompañándolo con unas botas largas y una coleta de caballo en su pelo.

La presentadora no lo dudó dos veces y reflejó su silueta con una pose muy atractiva, agachándose a tocar una de sus piernas y plasmando una expresión muy coqueta.

“Y si dejas de pensarlo tanto y simplemente lo intentas?”, escribió en el pie de foto del post, recibiendo más de 50.000 likes.

La modelo posó para un reconocido fotógrafo. - Foto: Instagram @crisshurtado

Las personas no se quedaron calladas y aplaudieron la sensualidad de la modelo, apuntando que esta faceta le quedaba muy bien, ya que por lo general estaba en un rol natural y casero. Muchos amigos y conocidos reaccionaron con opiniones sorpresivas, elogiando la belleza que caracterizó a Cristina Hurtado a lo largo del tiempo.

Cristina Hurtado presumió su lujoso armario

La expresentadora de Guerreros dejó a más de uno con la boca abierta al compartir unas imágenes de su guardarropas y es que, como toda buena famosa, en su clóset hay de todo un poco para que el estilo sea el que reine en su hogar y también combine con diferentes eventos o reuniones a las que suele asistir.

Cristina Hurtado sorprende con su cuerpo en una foto familiar - Foto: Cuenta de Instagram @crisshurtado

La publicación se dio en medio de esas famosas dinámicas en las que las celebridades y creadores de contenidos en las que les muestran a sus seguidores cuáles serán las prendas de vestir que utilizarán en ocasiones especiales o viajes. En este caso fue un viaje que tenía programado la presentadora con su hijo menor Mateo a una finca que tiene en la región Caribe. “Como cambia la vida y nuestros gustos”, fueron las palabras con las que compartió su publicación.

Estas fueron complementadas por un: “ahora siempre busco comodidad, sobre todo si voy a salir con mi Mateo del alma”. Fue entonces cuando sus seguidores se fijaron también en el gran armario que tiene Cristina Hurtado y es que en el reel que compartió en su red social más de uno notó dicho detalle que no dejó pasar por alto.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y hubo quienes le escribieron por ejemplo: “tuve que ver el video tres veces porque Mateo no me dejó”, “muy top”, “el pantalón está de infarto”, “me encantan tus outfits”, “el sueño de mi vida es tener ese vestier”, “quiero un clóset así, ¿es mucho pedir?”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió la presentadora.