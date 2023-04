Daiky Gamboa se pronuncia sobre las disculpas públicas de WestCol por comentarios homofóbicos

El revuelo que se armó por las lamentables declaraciones que hizo WestCol no las imaginó ni el mismo influencer, quien es relativamente nuevo en el mundo de las redes sociales y desde tan solo hace cuatro años viene haciendo videos en vivo en Twitch, en los que habla sin filtro y deja a la posteridad frases tan polémicas como las que dijo en referencia a uno de sus allegados que es homosexual.

“Enciendo a esa gonorr** a balín, si le gusta tanto que le den por ese cul* le hago otros 17 huecos para que le den…”, es una de las frases que se puede escuchar en uno de los clips que recortaron de la transmisión oficial y que ha viajado por otras redes sociales generando indignación, más que todo de la comunidad LGBT, pues dichas palabras pueden ser leídas como mensajes de odio.

El influencer colombiano Westcol. - Foto: twitter @westcol_

Varias luminarias de la farándula nacional y las redes sociales se pronunciaron al respecto, como el influencer y mejor amigo de Karol G, Daiky Gamboa, quien se despachó fuertemente contra el paisa por dichos desatinos y dejó claro que esto debía tener consecuencias, pues el pensamiento de WestCol va en contravía de la lucha que se lleva desde hace décadas contra los prejuicios que recaen en las personas diversas.

“No me extraña que este tipejo sea el streamer más visto de Colombia, pero sí me preocupa, ¿y por qué me preocupa? Porque según investigué ahora, su principal público son niños, a los que él denomina ‘niños ratas’... Llevamos siglos luchando por un mundo mejor, con más igualdad, con más amor”, fue parte de la reflexión de Gamboa en contra de las palabras de WestCol.

Daiky Gamboa, amigo de Karol G. - Foto: @daikygamboa

Horas después, el streamer paisa publicó un largo video en el que se disculpó públicamente y aclaró por qué dijo esas frases, añadió que ahora entiende a la perfección por qué fueron leídas como una afrenta hacia la comunidad LGTBI y dijo haber aprendido la lección, pues fue tantos los comentarios, críticas y “funas” que le llegaron, que fue imposible reflexionar sobre sus “chistes”, pues hasta su propia madre le indagó sobre el tema.

Estas disculpas de inmediato se viralizaron tan rápido como lo hicieron sus videos en primer lugar, los de los comentarios homofóbicos y los de las burlas a Ibagué, y Gamboa fue uno de los que se tomó el trabajo de ver el clip de ocho minutos para entender un poco más al streamer, quien se deja ver muy arrepentido en su perfil de Instagram.

“Lo felicito WestCol. Nadie está libre de cometer errores, pero qué chimba que sepás que la gravedad del asunto va más allá del chiste, que puede tocar personas y destruir vidas y qué chimba también que quieras aprender un poco más”, escribió el artista en sus redes sociales.

Además, Gamboa también aprovechó para hacer visible algunos comportamientos homofóbicos que se dan de forma cotidiana y son necesarios erradicar para dejar atrás una masculinidad tóxica y abrirle los brazos a una diversidad latente desde las nuevas generaciones, para así evitar este tipo de malos ejemplos.

Sigue en veremos un supuesto proceso legal que le llegó al 'streamer' por sus comentarios sobre Ibagué, que según varios portales terminaría en una demanda penal. - Foto: Foto: Instagram @westcol.

“Si hemos de ser sinceros, “el chiste” que él hizo es uno que crecimos escuchando y que desde el miedo y la desinformación se normalizó, porque nos acostumbramos a que nos gritaran cosas en la calle y simplemente tocaba huir o pelear, así que ver que pida disculpas sí es un triunfo para una sociedad que lleva años ignorando el sentir de quienes hiere”, añade Daiky.

Por el momento ya está bajando la marea con WestCol y aún queda en veremos un supuesto proceso legal que le llegó al streamer por sus comentarios sobre Ibagué, que según varios portales terminaría en una demanda penal.