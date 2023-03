Daniella Álvarez presumió nuevo cambio en su vida; le reprocharon ausencia de Daniel Arenas

Daniella Álvarez y Daniel Arenas quedaron como protagonistas de distintas noticias en redes sociales y los medios nacionales, debido a una evidente distancia que tomaron en su relación. El actor y la presentadora se alejaron por temas laborales, despertando rumores de una posible ruptura amorosa.

El actor y la exreina quedaron en el centro de rumores sobre una posible crisis amorosa. - Foto: Instagram @danarenas

Pese a que el tiempo comenzó a pasar y la pareja no dio rastros de estar unidos, la atención de los curiosos en las plataformas digitales se posó sobre los recientes contenidos que ambos subieron a sus cuentas oficiales de Instagram.

En medio de todo el alboroto que desató este tema, Daniella Álvarez decidió mantenerse en silencio y no pronunciarse al respecto, continuando con sus planes y proyectos personales. En su cuenta de Instagram, la barranquillera decidió mostrar la nueva faceta que llegó a su vida, presumiendo un poco de los cambios que ha hecho recientemente.

La exreina celebró los cambios que ha hecho en su vida. - Foto: Instagram @danielaalvareztv

En una serie de videos, los fanáticos de la exSeñorita Colombia pudieron detallar la remodelación que adelantó en su hogar, adaptando detalles de decoración y estilo. La presentadora volcó parte de su atención a esta transformación, despidiéndose de lo que tenía en el pasado y abriéndole las puertas a nuevas oportunidades.

Daniella Álvarez, tras mostrar su habitación, decidió compartir imágenes de cómo luce ahora su cocina, la cual adoptó una apariencia mucho más elegante y sutil. La colombiana decidió buscar ayuda de profesionales, quienes cumplieron cada uno de sus sueños en materia de decoración.

La presentadora ya había mostrado su nueva habitación. - Foto: Instagram @danielaalvareztv

“Es una cocina muy especial porque, cuando entras a la casa, ves que está integrada con la sala y el comedor, por eso tenía que ser muy sobria, pura, elegante y minimalista (…) Estoy matada por mi cocina”, dijo la celebridad al inicio del post, donde se mostró sonriente y emocionada de presentar este espacio de su casa.

En primer lugar, la también presentadora comentó que un mesón que estaba en todo el centro de la zona era muy valioso y práctico, ya que no se rayaba o se dañaba por los elementos del día a día. Al ser de una piedra especial, los cuidados son mayores y no se vería afectado por objetos calientes o alimentos oscuros.

“Este mesón es resistente a los rayones, si quieres poner una olla caliente lo puedes hacer sin problema. Esta piedra es muy resiste y no se mancha…cualquier cosa oscura no afectará ni tendrá ningún problema”, explicó junto al diseñador del espacio.

Seguido a esto, la creadora de contenido, que fue condecorada días atrás en el Congreso, mencionó que su parte favorita de la cocina eran los muebles en los que podía organizar y guardar todos los elementos, haciendo que estuviera visualmente bonito y arreglado. En el recorrido se vio que había varias gavetas, muchos cajones y muebles prácticos que le ayudarían mucho a Daniella en sus quehaceres diarios.

La celebridad presumió otra de las habitaciones de su hogar. - Foto: Instagram @danielaalvareztv

“Mi parte favorita es el mueble de la cocina. Quiero que vean cómo se ve de organizado todo, es una alacena cromada, con costados de vidrio. Hay profundidad en cada cajón, hay un espacio para la visita y otro para mi día a día. Gavetas para más espacio en la cocina…también está el organizador de electrodomésticos”, describió.

Por último, el mueble que estaba incorporado al mesón permitió detallar cómo estaban ubicados los cubiertos, las herramientas de cocina y los espacios para guardar las ollas y recipientes. Todo estaba basado en tonos claros y mármol, dándole una onda elegante y discreta a la casa.

“El cajón invisible, me encanta porque hay toda la organización del mundo. Voy a comprar todas las ollas, aún no las he adquirido”, dijo ante de terminar el clip.

Sin embargo, esta actividad se vio salpicada por una ola de comentarios de distintas personas, quienes reprocharon la ausencia de Daniel Arenas en la vida de la presentadora. Varios indagaron y preguntaron por él, despertando curiosidad sobre si todo había llegado a su fin.

Personas reprocharon la ausencia de Daniel Arenas. - Foto: Fotograma @danielaalvareztv