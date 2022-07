Darío Gómez ya sabía cómo quería que lo despidieran tras su muerte: esto soñaba para su último adiós el ‘Rey del Despecho’

Nadie es eterno se convirtió en el himno de la música popular en Colombia. Esta canción, junto a otros éxitos de Darío Gómez, contribuyeron a que el legado musical del ‘Rey del Despecho’ se preserve para la eternidad.

Darío Gómez falleció el pasado martes 26 de julio, a sus 71 años. La noticia paralizó al país, pues uno de sus máximos exponentes musicales había partido repentinamente. La Clínica Las Américas, en Medellín, donde el artista fue ingresado, notificó que llegó en estado de inconsciencia tras haber sufrido un colapso súbito en su hogar.

El ‘Rey del Despecho’ llegó al centro médico sin signos vitales y fue llevado a sala de reanimación, “en donde se le realizaron maniobras avanzadas de resucitación cardiopulmonar sin que dieran resultados y, finalmente, se declara su muerte a las 19:31 p. m.”, precisó la clínica en un comunicado.

La muerte es inesperada incluso para aquellos que se inspiran en su figura. Darío Gómez era uno de ellos, pues fue a la muerte a la que le escribió Nadie es eterno. Sin embargo, no por ello dejaba de lado el pensamiento sobre cómo sería el día en que abandonara este mundo.

En la plataforma TikTok se viralizó el fragmento de una entrevista realizada al ‘Rey del Despecho’. Durante la conversación, se le preguntó a Darío si en algún momento había pensado en cómo sería su funeral cuando llegara la hora de decir “adiós”.

“Pues sí, yo lo pienso (...). En 45 años de vida artística, pienso que el día que ocurra mi deceso, que yo ya no esté ni oiga ni entienda ni mucho menos vea, qué bueno que yo me llevara ese regocijo, o que la gente me diera esa complacencia de despedirme con la canción que yo compuse para la realidad que sucede en el mundo. Se llama ‘Nadie es eterno’”, respondió Darío Gómez.

En ese sentido, el ‘Rey del Despecho’ expresó que su deseo era ese: decir adiós con la canción que él mismo escribió para recordar que “nadie es eterno en el mundo”.

“Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo”, dice una de las estrofas de la popular canción, resumiendo en un par de frases el anhelo del ‘Rey del Despecho’ para su último día con vida.

Esta es la historia de ‘Nadie es eterno’

Aunque el conocido ‘Rey del Despecho’ tuvo muchísimas canciones que marcaron a varias generaciones de colombianos amantes de la música popular, sin duda una de las canciones más exitosas y que más impacto tuvo en su carrera musical fue Nadie es eterno.

La canción hablaba del inevitable momento de la muerte, de cómo toda persona tiene que pasar por este proceso natural de la vida. Pero que, por ese mismo hecho tan natural, se va normalizando al punto que nadie es indispensable para la vida de los demás.

El propio Darío Gómez explicó el origen de tan memorable canción: “En San Jerónimo, Antioquia, mi pueblo, al que yo pertenezco, donde nací, allí dejó de prestar los servicios funerales el antiguo cementerio hace más de 50 años; entonces, hace unos 30 años el alcalde de esa época le otorgó a la gente muy humilde el lote de ese lugar para construir viviendas”.

Fue en ese momento cuando uno de sus grandes amigos lo invitó a conocer el cementerio, pero ahora con residentes: “Al ir, pedimos unos aguardientes y nos pusimos a analizar la cantidad de personas que estaban viviendo allí y cómo hacían a un lado los restos de los difuntos para seguir construyendo”, contó el popular cantante.

Mientras Darío hablaba con su amigo, el cantante comentó que se le ocurrió decir la frase “Nadie es eterno en el mundo”, a lo que su acompañante le respondió “así vas a hacer una canción seguro” y claramente así sucedió, ya que el antioqueño tomó esta anécdota para inspirarse y escribirle a la muerte y crear una de las canciones más memorables de la música colombiana.

La icónica canción inspiró a que se creara en el año 2007 una novela escrita por Anita de Hoyos, producida y transmitida por el canal Caracol. Esta producción estuvo protagonizada por la cantante y actriz Adriana Bottina en compañía del actor Juan Pablo Posada. Y contó, además, con la participación de reconocidos actores como lo son Sandra Reyes, Patricia Vásquez, Agmeth Escaf, Juan Sebastián Caicedo y la participación especial de Linda Lucía Callejas.