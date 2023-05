Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, respondió a fotos que usa exesposa del cantante: “No vivo en competencia con nadie”

Dayana Jaimes, desde hace varios años, quedó en el centro de cientos de noticias en los medios nacionales tras conocerse la lamentable muerte del cantante Martín Elías, su esposo. En un trágico accidente, el artista vallenato perdió la vida, dejando una cruda realidad en la realidad de la colombiana y su pequeña hija.

Martín Elías y Dayana Jaimes - Foto: Tomada de Instagram @dayanajaimes55

La periodista tuvo que seguir adelante, avanzando y manteniendo vivo el recuerdo del intérprete de Problema tuyo, pese a que terminó envuelta en diversas noticias que hablaban sobre sus ámbitos personales y privados. Poco a poco lidió con las críticas y comentarios que aparecieron en escenarios digitales, tal y como lo fue Instagram.

No obstante, al sumar un gran número de seguidores en estas plataformas, Dayana Jaimes quedó como blanco de interrogantes y comentarios, los cuales estaban enfocados en su vida amorosa, a la imagen de Martín Elías y especulaciones que surgieron con respecto a nuevos amores. La colombiana evitó entrar en detalles, pero sí aclaró en distintas ocasiones parte de los chismes que aparecían.

La periodista fue clara en ponerle fin a chismes sobre su vida amorosa. - Foto: Instagram @dayanajaimes55

Recientemente, de acuerdo con lo reseñado por Pulzo, basándose en El Pilón, Dayana Jaimes fue protagonista de una serie de contenidos en redes sociales, los cuales indagaban acerca de un particular tema relacionado con el fallecido artista vallenato. La periodista habría recibido en su cuenta oficial de Instagram una pregunta sobre Claudia Varón, primera esposa del cantante.

Dayana Jaimes - Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: dayanajaimes55

Según comentó el medio, la viuda de Martín Elías fue interrogada sobre si le molestaba o no que la expareja de su fallecido esposo utilizara la imagen de él para hacer contenidos en redes. La colombiana fue puntual con su opinión, plasmando la realidad detrás de aquella situación.

“¿No te molesta que ‘Caya’ utilice tanto la imagen de ‘Tin’ en su casa y suba fotos con él? A mí sí, aprovechada”, preguntó un usuario en la casilla de la dinámica.

De acuerdo con lo mencionado por Jaimes, esta era la oportunidad para hablar sobre este tema, dirigiéndose a sus seguidores y así ponerle freno a especulaciones o rumores que no venían al caso. La comunicadora puntualizó en que no estaba compitiendo con nadie y estaba muy segura del amor que sintió con Martín Elías.

El cantante vallenato falleció hace cinco años. - Foto: Instagram: @martineliasdiaz

La creadora de contenido afirmó que tenía certeza que Claudia Varón y ella fueron dos personas muy importantes en la vida del cantante, pues estuvieron en tiempo diferentes y lo marcaron en situaciones específicas. En este punto habría hablado de sus hijos, quienes mantenían vivo el recuerdo de su progenitor.

“Hoy me voy a atrever a responder esta pregunta que me hacen algunos seguidores y decirles que uno de mis mayores orgullos y mi mayor satisfacción es el amor que Martín me demostró en vida y también el amor que yo le demostré a él. Yo no vivo en competencia con nadie ni mostrando a quien quiso más porque digamos que las dos fuimos importantes en la vida de Martín en tiempos diferentes y Martincito puede tener todos los recuerdos de su padre, así como los tiene Paula”, mencionó, según reseñó Pulzo.

Dayana Jaimes abrió su corazón en redes sociales. Foto Instagram @dayanajaimes55. - Foto: Foto Instagram @dayanajaimes55.

Por último, Dayana Jaimes pidió a los curiosos que pasaran la página y dejaran de meterla en esa clase de polémicas, pues no era de su interés y no buscaba quedar en el centro del morbo que se generaba con respuestas y palabras en redes sociales.

“Y más que todo invitar a los seguidores a ir pasando la página, yo soy una mujer de 35 años, entonces no me gusta ese tema de responder este tipo de preguntas, no porque me moleste, sino porque no me gusta alimentar el morbo”, indicó, refiriéndose a los contenidos donde la exesposa de Martín Elías subía videos o fotos con imágenes de fondo en las que aparecía el fallecido artista vallenato.