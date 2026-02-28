Deepak Chopra, el exitoso gurú del bienestar, salpicado por el caso de Jeffrey Esptein, nuevos correos salen a la luz

Deepak Chopra, el influyente gurú espiritual indioestadounidense conocido por sus libros sobre bienestar y prácticas ayurvédicas, es una de las más recientes personalidades salpicadas por el caso de Jeffrey Epstein.

Los documentos publicados por el Departamento de Justicia revelan intercambios frecuentes de correos electrónicos y mensajes entre Chopra y el empresario condenado por tráfico sexual, que se extendieron hasta 2019.

Hillary Clinton niega vínculos con Jeffrey Epstein; su testimonio sacude a Washington

En ellos se planean encuentros en Nueva York, Florida y París, con menciones a mujeres jóvenes y comentarios sobre figuras como el actual presidente Donald Trump.Chopra, de 79 años, además habría recibido un cheque de 50.000 dólares de una fundación vinculada a Epstein en 2011 para presunta investigación científica y en 2019 le envió mensajes de apoyo instándolo a meditar frente a los reportajes periodísticos en su contra. Tras la filtración, el autor se desligó de cualquier relación cercana con Epstein y negó su vínculo en los delitos cometidos por el criminal sexual.

Las polémicas palabras de Bill Clinton en su declaración ante el Congreso por el caso Epstein

Conciertos de lujo

Foto: GETTY IMAGES

Maroon 5, la banda estadounidense, confirmó su regreso al país después de una década de ausencia con un concierto único programado para el 25 de abril de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Este espectáculo, enmarcado en la gira internacional Love Is Like Tour para promocionar su octavo álbum de estudio, promete revivir éxitos como This Love, Sugar y Memories.

Por su parte, el carismático Robbie Williams debutará en Colombia con una presentación histórica este año, consolidando a Bogotá como epicentro de la agenda musical internacional en el primer semestre de 2026. El británico se presentará el 20 de septiembre en el Movistar Arena con precios en boletería desde los 300.000 pesos hasta el millón.

Salón de la fama

Foto: GETTY IMAGES

Shakira sigue llenando de orgullo a Colombia luego de ser nominada por primera vez al prestigioso Salón de la Fama del Rock & Roll para 2026, hito que resuena a nivel mundial como un reconocimiento a tres décadas de carrera imparable.

La lista de 17 artistas nominados también incluye a leyendas como Mariah Carey, Iron Maiden, Oasis y Pink. La barranquillera se destaca por su álbum debut Magia, de 1991, cumpliendo el requisito de 25 años desde su primera grabación comercial, en una edición que celebra la diversidad de géneros, desde el hiphop hasta el heavy metal.

La postulación de la colombiana llega en el mejor momento de su trayectoria, con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour agotando entradas en estadios globales y planes para shows masivos en el Zócalo de Ciudad de México y las pirámides de Giza. El anuncio oficial sobre los ganadores se dará a través de un panel internacional de más de 1.200 expertos que decidirá en abril, para luego desarrollar la ceremonia en octubre. De concretarse su ingreso, Shakira se convertiría en la primera colombiana en este panteón de la música.

La más costosa

Foto: AFP

Una legendaria guitarra de Eddie van Halen está lista para protagonizar la subasta que podría redefinir el récord mundial de instrumentos musicales. La guitarra, tipo Frankenstein, diseñada por el propio artista, fue utilizada en cientos de shows entre 1981 y 1985, incluyendo la gira de 1984, con himnos como Jump y Panama.

Se estima que la puja por este instrumento podría iniciarse con 1,5 millones de dólares, superando el actual tope de 1,32 millones establecido por la Les Paul de Kurt Cobain en 2020. Proveniente de la colección privada del fallecido guitarrista, la pieza no solo encapsula la revolución técnica que Van Halen trajo al rock, sino que lleva grabados autógrafos del grupo, elevándola a reliquia sagrada para coleccionistas globales.

Dentro de las rarezas de la guitarra, se sabe que está pintada a mano y que cuenta con una configuración de puente sumergido y alerón de grafito. La subasta, organizada por Julien’s Auctions, se espera que se realice en junio de 2026 en Nashville, Estados Unidos, y coincide con el creciente fervor por el legado de Van Halen tras su muerte en 2020. Podría atraer a inversionistas dispuestos a pagar montos estratosféricos.

Elenco histórico

Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA/ GETTY IMAGES

La icónica novela La casa de los espíritus, de Isabel Allende, publicada en 1982 y vendida en más de 70 millones de ejemplares, cobra nueva vida en la serie homónima de ocho episodios producida por Amazon Prime Video y se estrenará el 29 de abril de 2026. Esta adaptación captura la esencia del realismo mágico de la autora chilena, narrando la saga de la familia Trueba a lo largo de un siglo en un país suramericano ficticio inspirado en Chile, marcado por pasiones secretas, luchas de poder y turbulencias políticas que culminan en una revolución sangrienta. El elenco internacional incluye a Alfonso Herrera, como el patriarca Esteban Trueba; Nicole Wallace y Dolores Fonzi, en los roles de Clara del Valle en distintas etapas; Fernanda Castillo, como Férula, junto con figuras como Eduard Fernández, Aline Küppenheim y Maribel Verdú, bajo la dirección de showrunners como Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood, con Allende y Eva Longoria como productoras ejecutivas.

Juan Pablo Raba, el versátil actor colombiano conocido por sus intensas interpretaciones en Narcos, Millennium y El robo del siglo, emerge como una de las revelaciones del reparto con un rol clave que promete robarse la pantalla en esta épica familiar. El proyecto no solo honra el legado literario de la novela, sino que eleva el talento actoral de la región en una apuesta global de la plataforma de streaming, disponible en más de 240 países.

Acusado de abuso

Foto: GETTY IMAGES

Eric Dane, el carismático actor estadounidense que dio vida al cirujano Mark ‘McSteamy’ Sloan en Grey’s Anatomy, fue acusado de abuso sexual a pocos días de su muerte. El actor falleció el 19 de febrero de 2026 a los 53 años víctima de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que lo aquejaba desde su diagnóstico en abril de 2025 y que lo dejó postrado en silla de ruedas meses después.

Rodeado de su esposa, Rebecca Gayheart, y sus dos hijas, Billie y Georgia, Dane libró una batalla pública contra la dolencia neurodegenerativa, convirtiéndose en defensor de la investigación, mientras recibía tributos de colegas como Kevin McKidd y Kim Raver, quienes lo despidieron como un amigo eterno en redes sociales.

Tras su muerte, Laura Ann Tull irrumpió con graves acusaciones contra el actor, afirmando en redes que Dane la habría ‘abusado’ en el set durante el rodaje de la serie y que ella influyó directamente en su salida del programa en 2012. Las denuncias hechas por la actriz, que fue extra en la serie, han provocado revuelo en Hollywood y cuestionan el recuerdo de la carrera de Dane.