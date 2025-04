Sin embargo, lo particular de la situación fue que, una vez se reactivaron las cámaras que se habían frenado por el altercado, Yina Calderón se acercó a Karina García para disculparse con ella, soltando una confesión que hizo eco en los usuarios de plataformas digitales. La empresaria de fajas habló con la paisa, afirmando que su familia tenía razón al insinuarle que se había equivocado en el actuar.

A pesar de que esta no es la primera vez que se da este tipo de situaciones, no es válido que las familias vayan a comentar o gritar lo que ven desde afuera, pues se consideraría que es trampa. Esta influencia modificaría las dinámicas del juego, llevando a que no se desarrolle de forma orgánica.