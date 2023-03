Diego Guauque será sometido a su primera transfusión de sangre

La historia de Diego Guauque ha movido corazones por Colombia entera y todo porque su rostro es conocido por los televidentes gracias al trabajo que ha desempeñado como reportero del programa de investigación Séptimo Día, de Caracol Televisión, donde ha demostrado su profesionalismo y un estilo muy propio a la hora de buscar la verdad de casos inimaginables y en su mayor medida lamentables.

Desde hace ya dos meses, Guauque le anunció a sus seguidores que padece de cáncer y desde las primeras semanas de 2023 se entregó enteramente al equipo médico que lo está atendiendo para luchar contra esta enfermedad y así ganarle la batalla a uno de los males que más afecta no solo a la población colombiana, sino a todo el mundo por igual.

Diego Guauque - Foto: @diego_reportero

En medio de todo el proceso que ha vivido Diego en este tiempo, luchando contra su enfermedad, ha podido mostrar todas las caras de este viaje difícil que ha tenido que enfrentar, como la primera aproximación al leiomiosarcoma, el tipo de cáncer que padece y que de acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, este tipo de sarcoma es un tumor maligno (canceroso) de las células del músculo liso que surge en cualquier lugar del cuerpo. Igualmente, señaló que es común que se desarrolle en el útero, el abdomen o la pelvis.

Diego también mostró los nuevos amigos que hizo mientras se somete a los procedimientos pertinentes para contrarrestar su cáncer, como el pequeño Thomas Bernal Vega, un joven de 11 años que padecía leucemia y que compartía tiempo con el reportero mientras se hacía los chequeos pertinentes y permanecía en la institución de salud donde se está tratando. Lastimosamente el joven murió hace pocos días, generándole un gran dolor para Guauque, que también lo expresó a través de sus redes sociales.

Diego Guauque entabló una linda amistad con Thomas - Foto: Instagram: Diego Guauque

Es allí, en plataformas como Instagram, donde el comunicador ha revelado toda la información sobre su enfermedad y su lucha, y allí, en sus historias, acaba de anunciar que será sometido a su primera transfusión de sangre, pues es necesaria para iniciar el tratamiento más fuerte para erradicar las células cancerígenas malignas que tiene en su cuerpo.

“La semana pasada me iban a hacer quimioterapia, pero primero me hicieron unos exámenes de sangre y no salieron del todo bien, porque he perdido sangre o aparecieron bajitas las plaquetas, entonces el oncólogo me dijo que prefería hacerme una transfusión de sangre antes de la quimioterapia”, anunció Guauque con un poco de resignación, pero con la fortaleza para seguir adelante con el proceso.

Entre preguntas a sus seguidores sobre su tipo de sangre, Diego también expresó que fue su fallecido amigo Tomás el que le dio los pormenores sobre dicho procedimiento, además de darle muchos ánimos sobre el tema, pues el pequeño le dio muchas esperanzas sobre la transfusión, procedimiento que al joven le practicaron en varias ocasiones antes de perder la batalla contra la leucemia.

Foto: Instagram @diego_reportero. - Foto: Foto: Instagram @diego_reportero.

“Es la primera vez que me van a hacer esto, va a ser un procedimiento largo… ¿Ustedes recuerdan a Thomas?.. Dentro de las cositas que me alcanzó a contar me dijo que las transfusiones eran buenas, porque lo dejaban a uno más fuertes, con más ganas de comer y ya, entonces estoy alimentándome o cogiéndome de esa idea para la transfusión de mañana, que me deje mucho más fuerte”, afirmó el reportero.

Guauque está esperanzado en que la transfusión le salga bien para que al final de semana, específicamente el viernes, se le realice su tercera quimioterapia. Además, Diego prometió que le contará a sus más de 224 mil seguidores todos los pormenores de dicho procedimiento, esencial para seguir con su tratamiento.