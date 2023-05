Diomedes Díaz y los supuestos hechos paranormales que han rodeado su muerte; desde ‘apariciones’ hasta números de la suerte

Diomedes Díaz es recordado como uno de los grandes exponentes del género vallenato en Colombia y, pese a que falleció en el mes de diciembre de 2013, sus canciones siguen sonando en emisoras, plataformas musicales y son parte de lo que no puede faltar en una buena parranda, así como su nombre sigue dando de qué hablar.

El fallecido cantautor y compositor colombiano tuvo una vida rodeada de polémicas, excesos y, sin duda, grandes éxitos musicales que lo llevaron a convertirse en uno de los máximos exponentes de este género. Pero aun después de su muerte sigue estando rodeado de mitos y supuestos hechos paranormales.

Diomedes Díaz falleció en diciembre de 2013. - Foto: Guillermo Torres

La supuesta aparición en sueños a su exmánager donde le reveló un ‘número’ millonario

Joaquín Guillen, quien fue mánager del ‘Cacique’ en su época dorada, reveló que Díaz le dio los números de la lotería de diciembre de 2022 por medio de un sueño y publicó una serie de combinaciones en Instagram. En total mostró seis números de cuatro dígitos.

“Mi compadre Diomedes, este 22 de diciembre cumple nueve años que se nos fue, pero la nobleza que tuvo en la tierra de ayudar al necesitado, así mismo lo está haciendo desde los cielos. Estén pendientes que ya tengo los números que él mismo me dio”, indicó inicialmente.

Colombianos ganaron la lotería con el numero de la tumba de Diomedes Díaz - Foto: Instagram: @diomedesdiazvive

Luego, el exempresario musical añadió: “Mucha fe y suerte para toda la fanaticada del ‘Cacique de la junta’, mi hermano, amigo y compañero. Siempre han caído con las loterías que juegan en la noche”.

Números que destapó Joaco Guillén: 1225, 1325, 5757, 7006, 6438 y 2345.

El mánager del reconocido cantante, de igual manera, manifestó que la unión del día de su cumpleaños y el año en el que se presentó su deceso también podría salir en las diferentes loterías, la cuales tuvieron récord de ventas.

Rafael Santos habría presenciado una manifestación en pleno programa

Joaquín Guillen, al parecer, no habría sido el único que tuvo una aparición en sueños del cantante. Rafael Santos, hijo mayor del cantante vallenato fallecido, también fue testigo de una ‘visita’ mientras dormía. De hecho, en una entrevista concedida al programa de entretenimiento Lo Sé Todo, del canal Uno, reveló que una madrugada se despertó emocionado porque había soñado con él, quien, según Rafael, también le habría revelado números de la suerte.

Rafael Santos y su padre Diomedes Díaz - Foto: Tomadas de la cuenta en Instagram: rafaelsantosdiazoficial

“Soñé, me mostraba la Luna, el cielo. Me decía que la Luna estaba muy grande y que ese era un regalo que él le hacía a sus seguidores. Me levanté emocionado porque lo vi con una camisa blanca, con el cabello largo como lo usaba él. No lo pude ver de la cintura hacia abajo”, señaló el también compositor en diálogo con el magacín.

Lo que llamó la atención en dicha entrevista fue la presencia extraña que habría sentido el hijo mayor del ‘Cacique’, que lo obligó a mirar qué había detrás de él. Incluso, muchos se atrevieron a afirmar que, en realidad, se trataba de su padre, Diomedes Díaz, quien habría hecho presencia.

El presentador Frank Solano percibió el perfume de Diomedes Díaz

Para el 26 de mayo de 2018, día en que nació el cantante, el presentador de La Red, Frank Solano, fue testigo también de la supuesta presencia del ‘Cacique’. Mientras se encontraba en la emisora Olímpica Stereo, le llegó un particular aroma: “Yo dije: ‘Uy, huele a María Farina’, pero les juro que eso sucedió y todos se asustaron, y dijeron: ‘Claro, si es el especial de Diomedes’”, contó el comunicador durante una de las transmisiones del programa. De hecho, añadió: “Yo me ericé”.

El perfume María Farina era tan valioso como característico de Diomedes Díaz, de hecho, Gloria Díaz Maestre, hermano del difunto artista, lo reveló en el ‘Blog Vallenato’: “Él se bañaba en este perfume, era sin duda su preferido, eso lo puede saber todo el que estuvo cerca de él, lo significativo para nosotros es que este fue el último que tenía en uso, por eso decimos que tenemos suerte al tenerlo en nuestras manos, porque estas eran las cosas que él quería, a las que le tenía amor y esas son las cosas que nosotros queremos conservar”.