El actor español Emmanuel Esparza se sincera sobre su vida amorosa, “ojalá dure lo que tenga que durar”

Emmanuel Esparza ha logrado construir una carrera sólida en Latinoamérica, convirtiéndose en uno de los actores españoles más reconocidos en la televisión colombiana. Aunque nació en Valencia, España, encontró un terreno fértil en Colombia para desarrollar su talento y consolidar su nombre en producciones de alto impacto. Con carisma, versatilidad y una disciplina que él mismo califica como casi obsesiva, Esparza ha participado en proyectos exitosos como El Señor de los Cielos, La Pola, Pálpito y Perfil falso, expandiendo su presencia a plataformas internacionales. SEMANA conversó con el actor a propósito de su nombramiento como embajador de la casa de modas Mario Hernández.

SEMANA: ¿Qué significa Colombia para usted?

E.E.: Yo nací en Valencia, una ciudad pequeñita en el Mediterráneo. Allí están mis mejores amigos, mi familia, a la que vuelvo siempre que puedo. Al principio, Colombia era una idea de un par de años, y qué va, qué va. El universo me ha dejado bien claro que las bendiciones que me están pasando aquí hay que agradecerlas.

Estoy donde tengo que estar. No me he equivocado, tengo una carrera maravillosa en Colombia, mi hija ha nacido aquí; son demasiadas cosas las que me unen a Colombia. Reconozco que la carrera que he tenido acá ha sido maravillosa. Espero poder seguir haciendo cosas aquí porque ya no es mi segunda casa, ya Colombia es mi primera casa.

SEMANA: ¿Cómo está viviendo su paternidad?

E.E.: Creo que es una auténtica locura ser padre en estos tiempos. Y, a la vez que es una locura, es la mayor bendición que una persona puede tener, tanto ser padre de forma natural como adoptar. Ser responsable de que esa personita se convierta en una buena persona y salga al mundo a vivir me parece increíble. Desde que nace una persona que depende de ti, esa sensación de egocentrismo desaparece.

Con 10 años, ya noto que Zoe se ha convertido en una de mis mejores maestras de vida. Esa cosa que uno necesita para ir evolucionando como persona, cerrando heridas, teniendo más paciencia, convirtiéndote en tu mejor versión.

SEMANA: ¿Cómo se encuentra su relación con Cristina Warner?

E.E.: De nuestra separación han pasado ya cinco años. La relación con Cristina siempre va a ser la más idónea y fantástica porque los dos tenemos un amor por nuestra hija. Siempre vamos a poner a Zoe por encima de todo porque queremos verla feliz y esa es nuestra máxima. Siempre vamos a poner por encima el bienestar de nuestra hija para verla sonriendo todos los días sin ningún tipo de problema.

Actor de cine y televisión y modelo español. | Foto: NETFLIX COLOMBIA

SEMANA: ¿Cómo define su relación con Essined Aponte?

E.E.: Nosotros llevamos tres años juntos, y es increíble cuando encuentras a otra persona y te atreves otra vez a abrir el corazón. Estos años han sido maravillosos, seguimos construyendo la relación con las bases que queríamos; para mí es una maravilla. Ha sido muy especial porque, evidentemente, con nuestras carreras de actores tenemos que estar donde está el trabajo, y una de las máximas que ella sabía era que no había manera de que yo viviera en otro lugar que no fuera Bogotá, porque yo tengo que estar siempre al lado de mi hija. Entonces, ella tomó la decisión de quedarse aquí en Colombia y buscarse la vida, y poco a poco se ha abierto su camino. Ya está haciendo su tercer protagónico, ahora con La hija del mariachi en RCN. La verdad, está siendo una época realmente muy bonita en mi vida, que ojalá dure todo lo que tenga que durar.

SEMANA: ¿Le gustaría volver a ser padre?

E.E.: Pues, la verdad, yo nunca pensé en ser papá hasta que lo fui y es de las cosas más increíbles que he vivido. Hoy no sería capaz de poner la mano en el fuego para decir que no. Yo sé que para Essined es una cosa que ella siempre ha tenido en la cabeza, y para mí sería también muy especial compartir esa experiencia con ella. Sinceramente, no me atrevo a decir que no porque estaría mintiendo. Veamos qué nos depara el futuro.

SEMANA: Usted se ha encargado de demostrar su capacidad actoral más allá de su apariencia. Háblenos de esa lucha.

E.E.: Cuando me preguntan sobre el físico y la carrera como actor, obviamente, debo decir que me ha ayudado en mi carrera, sería muy estúpido decir que no.

Pero para mí la clave está en preguntarse: ¿cuánto tiempo quieres tú ser actor? ¿Qué quieres tú de la profesión? Porque ese físico no te va a ayudar toda la vida. Entonces, uno tiene que prepararse para poder subirse a un escenario, hacer películas de cine, series de televisión, donde haces un personaje secundario, antagonista o personajes que están alejados de tu realidad como actor, de tu perfil como persona. Para eso hay que prepararse.

Diego Trujillo, John Alex Toro y Emanuel Esparza, protagonizan una nueva temporada de "Art, la comedia". | Foto: Art, la comedia

Pero no significa que yo reniegue de lo que me ha pasado. Simplemente, yo he sido de esas personas que he aprovechado eso cuando tenía 26, 27 años, pero me he preparado para poder alargar mi carrera con distintos personajes.

Eso es lo que yo les aconsejo a los actores más jóvenes: que no se conformen, que si realmente aman a esta profesión lo que tienen que hacer es disfrutar del proceso de convertirse en actor. No estar esperando solamente la serie de Netflix o el dinero o la fama, porque hay muchísimas posibilidades de que acabes siendo una persona desgraciada, y eso es muy triste.

SEMANA: La edad también entra en esa conversación.

E.E.: Yo aquí siempre he roto una lanza clarísima. Es indudable el maltrato a las mujeres a partir de los 40 y tantos años en la industria. Lo triste que es que no haya las suficientes historias para actrices maravillosas, guapísimas y con unos físicos espectaculares, pero que ya no tienen esos 25 o 30 años. Y cómo las mujeres, no solo en este mercado, sino en cualquier otro, en España, en Hollywood, tienen esa sensación de tener que estar siempre perfectas.

Hay que dar un paso hacia adelante tanto a nivel de productores como de guionistas. Ha habido momentos muy bonitos en estos años en los que hemos visto series con protagonistas mujeres, pero todavía se ve una diferencia muy palpable entre historias protagonizadas por hombres y por mujeres. Sigue la sensación, innegable, de que un hombre de 45 o 50 años está en su prime, pero, para una mujer de esa edad, ya no está en el momento perfecto para ser protagonista. Eso es lo que más tristeza me da. Sobre todo cuando estoy rodeado de mujeres en Colombia de 40 y tantos años sencillamente espectaculares, con un talento maravilloso.

SEMANA: ¿Qué faceta cree que aún se desconoce de usted?

E.E.: Yo soy un enamorado, por no decir psicópata, de los perfumes. Tengo un repertorio de perfumes que utilizo meticulosamente según la ocasión. De hecho, una de mis formas para crear personajes viene desde cómo huele. No utilizo el perfume que uso en mi vida diaria para cada personaje, me parece superimportante apartarme un poco de mí cuando estoy en el set. A mí me encanta cuando una persona huele de una manera muy especial. Otra faceta es que yo soy una persona muy celosa de mi tiempo, pero no de mi tiempo como artista de televisión, sino de las cosas más importantes en la vida. Ahora mismo yo no me dejo deslumbrar absolutamente por nada ni por nadie. Mi prioridad es mi hija y compartir con ella. Es una maravilla, porque después de tantos años te empiezas a centrar en las cosas importantes de la vida, y eso es una cosa que me ha costado mucho aprender.

SEMANA: ¿En qué proyectos nuevos está trabajando?