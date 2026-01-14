‘El aventurero en el cielo’, así será la nueva canción póstuma que lanzaron varios artistas en honor a Yeison Jiménez

El miércoles, 14 de enero, se llevaron a cabo los homenajes al cantante de música popular Yeison Jiménez y su equipo trabajo quienes perdieron la vida en un trágico accidente aéreo.

El evento se llevó a cabo en el Movistar Arena, donde cientos de fanáticos, amigos y familiares se despidieron del intérprete, al tiempo que varios cantantes del género popular le rindieron un tributo a su trayectoria.

En medio de estos homenajes, los artistas Ciro Quiñones, Francy, Jhony Rivera, El Charrito Negro, Alzate, Jhon Alex Castaño, Jessi Uribe, Paola Jara, Luis Alfonso, Arelys Henao, Pipe Bueno, lanzaron una canción póstuma en honor a Yeison Jiménez.

Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

La canción fue titulada “El aventurero en el cielo”, donde está liderada por Ciro Quiñones y Pipe Bueno. “No olvides que te queremos, por eso, estamos cantando”, dice una parte de la canción.

El video de la canción presenta a cada uno de los artistas interpretando su parte, en una producción realizada en tiempo récord, en la que se observa a Luis Alfonso cantando su segmento desde un vehículo mientras era transportado.

Al final del anuncio, Ciro le dijo a Pipe: “La unión queda en tus manos”. Hasta el momento se desconoce la fecha del lanzamiento oficial de esta nueva canción.

La compañía Sírvalo Pues confirmó un concierto póstumo en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín de Bogotá: “Hoy despedimos al hombre que lleno un estadio El Campín y próximamente el segundo”.

Aún no se sabe si hay cambio de fecha, pero sería el 28 de marzo de 2026. Por el momento, Tu Boleta no ha confirmado este anuncio, por lo que se espera un pronunciamiento en los próximos días sobre esta decisión.

Los seguidores de Yeison Jiménez están a la expectativa de lo que pueda ocurrir con este concierto que ya estaba programado desde hace varios meses, el cual completó Sold Out.