El cambio que ha tenido Érika Zapata, así lucía cuando tenía 15 años

Frente a las cámaras del informativo del Canal Caracol, Noticias Caracol, los televidentes ha podido ver pasar a un gran número de periodistas que además de mantener a los colombianos informados del acontecer nacional, algunos se han ganado todo el cariño de los televidentes, quedando así en el recuerdo de muchos.

Algunos de estos se han ganado el cariño de los televidentes gracias a su trabajo, profesionalismo y hasta la personalidad, ganando así gran cantidad de seguidores.

Una de las que mayor popularidad ha tomado durante los últimos meses es Érika Zapata, quien con su jocosa manera de presentar las noticias, se ha ganado el cariño de los colombianos.

Desde que se dio a conocer en la televisión nacional, ha demostrado una pasión innata por su labor diaria en el periodismo frente a las cámaras de Noticias Caracol. Cada vez que sale al aire en una de sus entregas, la periodista paisa Érika Zapata se convierte en tendencia; la forma particular como informa y las palabras coloquiales que utiliza para referirse a los sucesos que muestra la han llevado a ganarse el corazón de millones de televidentes.

La periodista Érika Zapata se dio a conocer por un particular video - Foto: Foto tomada de Instagram @erika_zava

Además, ha tenido la oportunidad de demostrar su amor por el campo, su tierra natal, por lo que también hace pace parte de ‘La finca de hoy’.

De hecho, es gracias a su trabajo y espontaneidad, que hoy en día cuenta con un gran número de seguidores en redes sociales, que no solo están a la espera de ver alguna publicación de su vida, sino de captar alguna de las ocurrencias que llega a decir frente a las cámaras.

Evidencia de esto, los más de 182 mil seguidores con los que cuenta en su perfil de Instagram, donde suele mostrar algunos detalles de su diario vivir, así como una que otra foto de lo que ha sido su vida.

La presentadora de televisión Érika Zapata - Foto: Captura de pantallas de instagram / @erika_zava

De hecho, recientemente, aprovechó las historias de su perfil, para publicar una imagen de su pasado, sorprendiendo así a más de uno y dejando ver que ha tenido cambios en su aspecto físico a lo largo de los años.

La misma Érika dejó ver una foto de cómo lucía a sus 15 años. En la fotografía publicada en su cuenta oficial de Instagram dejó ver que tuvo el pelo rubio y una cara mucho más juvenil; además, su forma de vestir era con tenis y un poco más relajada a lo que actualmente están acostumbrados a verla sus seguidores.

Cabe recordar que en una entrevista con Tropicana, la periodista reveló el retoque que le tocó hacerse en su boca por cuenta de un accidente que sufrió.

Según contó ella, se cayó en un baño y se partió los dos dientes frontales, por lo que tuvo que someterse a un tratamiento para recuperar las dos piezas y superar el matoneo del que fue víctima por su apariencia física.

“Muchachos, pero la sonrisa es postiza porque yo me quebré estos dientes [señaló los frontales] en un accidente. Me caí en el baño. Esa fue una de las razones por las que me hicieron mucho matoneo cuando estaba pequeña. Me quedé mueca y me pusieron dientes del Sisben, entonces imagínense cómo me quedó”, explicó en la emisora popular.

Entre las distintas situaciones por las que Érika se ha hecho viral, muchos recuerdan la vez que por su espontaneidad, generó risa en más de un televidente mientras daba un reporte noticioso.

La presentadora se encontraba haciendo un reporte sobre la situación que viven algunos colombianos por el cierre de operaciones de la aerolínea UltraAir, cuando le ocurrió una curiosa situación.

“La situación está maluca, la gente en tremenda sufridera. Muchas personas afectadas por las cancelaciones de vuelos de la aerolínea Ultra Air sin saber para dónde coger. Ellos dicen que ya, literalmente, están viviendo un viacrucis y que, al parecer, por acá los cogió la Semana Santa”, fueron las palabras con las que Zapara inició el reporte, en las que ya de por sí había sido muy coloquial, para continuar con la entrevista a un hombre.

Fue después de la respuesta del hombre, que Zapata aseveró diciendo “Mera zozobra… y usted que está con su familia”, generando gracia en muchos por su espontaneidad.