El clon de Kim: el gran parecido de la nueva pareja de Kanye West con su ex

Aunque se había rumorado que todavía guardaba esperanzas de recomponer su matrimonio con Kim Kardashian, Kanye West encontró un nuevo amor. Se trata de Chaney Jones, una profesional en educación y experta en salud mental egresada de la Universidad de Delaware, y quien hoy adelanta una maestría en Consejería en la Universidad de Wilmington.

Actualmente trabaja como directora de la firma First State Behavioral Health, especializada en servicios de salud mental. Pero lo que más llama la atención de Jones no son sus títulos académicos, sino que parece un clon de Kardashian. No solo es el color de piel, el pelo negro, sino el cuerpo curvilíneo que Jones exhibe con frecuencia en su cuenta de Instagram. Aunque West no ha dicho oficialmente que son novios, fuentes cercanas al cantante y empresario dicen que ella es su musa.

Habló Melinda

Bill Gates es conocido por haber creado y fundado junto con Paul Allen, la empresa Microsoft. - Foto: getty images

Después de 27 años de matrimonio, Bill Gates y Melinda French anunciaron en mayo pasado que se separarían, y como razón simplemente dijeron que “no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta fase de nuestras vidas”. El mundo quedó en absoluto desconcierto porque se pensaba que los Gates era una de las parejas de famosos más sólida. Desde entonces ninguno ha querido hablar de ese tema.

Ahora, por primera vez, Melinda French Gates habló sobre su divorcio del magnate y filántropo. Lo hizo en el programa CBS Mornings, en el que reveló que no fue una cosa específica ni un momento único el que la llevó a tomar esa decisión. Melinda, de 57 años, señaló: “Simplemente llegué a un momento en el que me di cuenta de que no era saludable quedarme y que ya no podría confiar más en lo que teníamos”.

Todos sospechan que tuvo que ver la divulgación de la noticia de que su esposo le habría sido infiel con una colaboradora de Microsoft. Sobre el tema, Melinda dijo que creía en el perdón y que ha trabajado para lograrlo. En la entrevista, dirigida por Gayle King, agregó que había sido un año muy duro y que lloró por mucho tiempo. También señaló que sintió mucha rabia ante la pérdida de algo que ella creyó que duraría toda la vida. Hoy dice estar al otro lado y en una senda de curación.

“Narcisista incorregible”

Donald Trump fue presidente de Estados Unidos entre el 2017 y 2021. - Foto: getty images

En un nuevo libro sobre sus memorias, titulado Una maldita cosa tras otra, el exfiscal general de los Estados Unidos William Barr denunció a Donald Trump como un narcisista incorregible. Señala que la perspectiva de que Trump se postule de nuevo a la Casa Blanca es “desalentadora” e instó al Partido Republicano a buscar a otros posibles candidatos.

En el texto, que saldrá a la venta el 8 de marzo, Barr dice que cuando no encontró evidencia de fraude en las elecciones de 2020, se dio cuenta de que Trump solo estaba preocupado por él y que el país y los principios morales estaban en un segundo plano. Ante su incapacidad de admitir la derrota, Trump “dejó de escuchar a sus consejeros, se volvió irracional y maniaco. Se rodeó de psicópatas que le proveían constantemente de teorías conspirativas”. Aunque alguna vez estuvieron alineados, Trump y Barr hoy están en orillas opuestas. El expresidente se refirió a él hace unos meses como una “criatura de los pantanos, miedoso, débil y patético”.

Demanda a la vista

Simon Leviev es un estafador israelí condenado por robo, falsificación y fraude.​​ - Foto: getty images

Shimon Hayut, quien se hizo pasar por Simón Leviev y hoy por hoy es conocido como ‘el estafador de Tinder’, ha aprovechado la fama que le dio el documental. Ha dado entrevistas diciendo que todo es una mentira y que él es un hombre honesto. Además, su foto aparece al lado de lindas mujeres en las revistas de celebridades.

Pero esa fama también lo tiene hoy a punto de ser enjuiciado por la familia que él quiso suplantar. Según el documental de Netflix, Hayut se hizo pasar por Simón Leviev, hijo del magnate de los diamantes israelí Lev Leviev para engañar, estafar y robar a mujeres y hombres en todo el mundo.

Ahora la auténtica familia Leviev ha entablado una demanda por millones de dólares por usar su nombre para cometer este tipo de crímenes. La familia alega que Hayut ha estado “usando astutamente el apellido, afirmando ser miembro de la familia Leviev, que a su turno ha pagado los costos de esas mentiras”.

Según los abogados, esta es la primera de muchas demandas que le esperan al estafador de 34 años, que a pesar de haberle robado 10 millones de dólares a muchas mujeres que conoció en Tinder, hoy sigue libre.

Será Benjamin Franklin

El actor ha recibid dos premios Óscar, cinco premios Globo de Oro, un premio Primetime Emmy, el premio Cecil B. DeMille y el premio AFI Life Achievement Award. - Foto: getty images

Trabajo es lo que hay en Hollywood y para todas las edades. Michael Douglas, de 77 años, cerró su serie The Kominsky Method y ya está preparándose para un nuevo papel. Esta vez encarnará a Benjamin Franklin en una serie de Apple TV+ que detallará su vida y su servicio a Estados Unidos. Douglas, quien también será productor del seriado, dijo que Franklin había sido una figura crucial en la independencia, pero también la persona que lideró el avance tecnológico en ese país.

El seriado aún no tiene nombre, pero desde ya se prevé que será un éxito como todo lo que hace Douglas. The Kominsky Method, por ejemplo, le hizo ganar un Globo de Oro en 2019 como mejor actor en una serie de televisión. Además, en materia de personificar a Franklin habrá una ventaja y es que no tendrá que hacer mucho esfuerzo por representar a ese padre de la patria a sus 70 años.

Sexi mamá

Rihanna es conocida por fusionar algunos géneros caribeños con música pop y por reinventar su imagen a través de los años. - Foto: getty images

Desde que Rihanna anunció que estaba embarazada de su primer hijo no ha hecho otra cosa que mostrar su barriga. Esta vez lo hizo para presenciar un desfile de Dior en el marco de la Semana de la Moda de París. Rihanna, que siempre se ha caracterizado por su particular estilo, en esta oportunidad, según la prensa internacional, llevó el asunto a otro nivel y apareció casi desnuda al lucir un conjunto de brasier y tanga negros que cubrió con una camisa transparente de encaje.

Como accesorio, exhibió unas botas de cuero y un abrigo que le hacía juego. La artista, de 34 años, ya había aparecido para el desfile de Gucci con pantalón descaderado y una chaqueta corta de látex que le dejaba ver su avanzado embarazo. A estos eventos se le ha visto acompañada de su novio, A$AP Rocky, y a decir por su vestimenta, la cantante de Barbados le está haciendo un homenaje a la maternidad.

En una entrevista, dijo que se sentía menos constreñida en este estado de gestación. “Cuando una mujer está embarazada, la sociedad quiere que esconda su sensualidad y yo no creo en eso”, le dijo a Refinery29.