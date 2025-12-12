¿El Desafío Siglo XXI sale del Canal Caracol? Motivo y fecha del último capítulo en 2025

El final del 2025 trae algunos cambios en cuanto a la programación de los canales de televisión más importantes del país, pues los productores organizan estratégicamente cada uno de los programas con los que esperan cautivar a la audiencia y garantizar su permanencia.

Es por esto que, en medio de las celebraciones navideñas el Canal Caracol estrenará nuevos contenidos y aplazará la transmisión de uno de sus realities para inicios del año 2026.

El Desafío Siglo XXI tendría una pausa en sus transmisiones y su último capítulo del año sería transmitido en la noche del viernes, 12 de diciembre.

El motivo de esta interrupción está relacionado con el estreno de La vuelta al mundo en 80 risas y La danza de los millones, dos formatos de que debutarán el lunes, 15 de diciembre y que ocuparán el horario nocturno durante la temporada de fin de año.

Ambos llegarán como apuestas fuertes de entretenimiento familiar, una tradición del canal para el mes de diciembre. Sin embargo, una vez terminen las festividades, el Desafío Siglo XXI retomaría su emisión en enero con una de las etapas más importantes de la competencia deportiva.

Último capítulo del ‘Desafío Siglo XXI’ generó tensión entre los participantes

El cierre temporal del reality coincide con uno de los capítulos más intensos de la temporada 2025, pues se presentaron cambios que dejaron a más de uno de los participantes en lágrimas y con grandes pérdidas.

Todo comenzó en el Desafío de Capitanes, en el que Kevyn, competidor de Neos, se quedó con la victoria masculina y aseguró su permanencia en el programa.

Después se disputó la competencia femenina en el Box Amarillo, donde Sofía, también integrante de Neos, se quedó con el primer lugar frente a las representantes de Alpha y Gamma y obtuvo un botín que superó los 477 millones de pesos, una cifra que dejó a los demás equipos sin un solo peso en sus cuentas.

Equipos fue eliminado y participantes se reorganizaron en dos escuadras

La verdadera sorpresa para los deportistas llegó cuando se anunció que, al ganar ambas pruebas, Kevyn y Sofía obtuvieron el beneficio de escoger qué equipo debía bajar su bandera.

La decisión recayó sobre Alpha y su eliminación obligó a rediseñar las escuadras y mezclar a los sobrevivientes en nuevas duplas, cambiando por completo las estrategias que venían construyéndose desde el inicio.

Así quedaron los equipos:

Gamma:

Zambrano y Miryan

Tina y Julio

Valkyria y Gio

Rosa y Gero

Así quedaron conformados los nuevos equipos del Desafío Siglo XXI. | Foto: Canal Caracol - Desafío Siglo XXI

Neos: