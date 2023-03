El emotivo momento en el que Cristiano Ronaldo le cantó a Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez Hernández, la modelo y empresaria hispano-argentina, pareja del astro del futbol portugués, Cristiano Ronaldo, se ha convertido en el centro de los medios de comunicación, donde en entrevistas ha revelado algunos aspectos desconocidos de la vida de ambos.

Aunque comenzaron su relación a mediados de 2016, solo fue pública un año después. Tuvieron a su primera hija, Alana Martina en noviembre de 2017, siendo la cuarta hija del futbolista.

En octubre de 2021, la pareja anunció su segundo embarazo y en abril de 2022 se conoció el nacimiento de su segunda hija (Bella Esmeralda), y el fallecimiento del hermano mellizo de esta.

Ha sido protagonista de reportajes, revistas de moda y programas de televisión. Incluso la plataforma Netfix tiene dentro de su parrilla una serie “Soy Georgina”, en la que según su presentación “es un retrato emotivo y detallado” de su vida al lado de Ronaldo.

Recientemente, en una entrevista reveló otros aspectos de su vida personal que han generado muchos comentarios entre los internautas, que descubrieron una faceta poco conocida del astro del fútbol mundial.

Durante la charla en un programa de televisión se puede ver un video en el que Ronaldo le da una serenata durante una fiesta en su casa.

Georgina Rodríguez Hernández se ha convertido en el centro de los medios de comunicación, donde en entrevistas ha revelado algunos aspectos desconocidos de la vida de ambos. - Foto: Twitter Cristiano Ronaldo (@Cristiano)//Getty Images/Yasser Bakhsh

Se encontraban allí varios familiares y amigos cercanos. En un momento de la reunión, el futbolista le dedica una canción a todo pulmón.

“Cristiano es un romántico conmigo, entonces me dijo, Gio tengo una sorpresa para ti”, contó Giorgina en el programa.

En seguida rodó el video en el que se ve al jugador cantando junto con otra persona, mientras se acompañan de una guitarra. Las imágenes fueron compartidas en Instagram por inforfarándulacolombia.

En las imágenes se le ve a Georgina con un vestido elegante de color rojo. En un momento con un celular ella comienza a grabar para dejar registrado el momento.

Incluso en un instante de la canción, Cristiano la señala varias veces, mientras que la persona que graba la muestra a ella visiblemente emocionada.

Con estas entrevistas, muchas personas han considerado que la pareja busca desmentir un posible distanciamiento entre ambos, luego de que el jugador abandonara el equipo Manchester United de Inglaterra para fichar con Al-Nassr de Arabia Saudita.

Georgina Rodríguez Hernández es una modelo y empresaria hispano-argentina, pareja del astro del futbol portugués, Cristiano Ronaldo. - Foto: Instagram

Recientemente, la modelo de 29 años oriunda de Buenos Aires, Argentina, le dio una irónica respuesta a quienes la califican de ser una vividora mantenida.

“Otro maravilloso día de trabajo. Para que luego digan que las ricas no trabajamos”, fueron las palabras que compartió la modelo y empresaria en sus redes sociales, dando a entender que ha tenido varios días de trabajo arduo.

Luego de esta historia compartió otras imágenes en donde se ve que la están maquillando, al parecer, para continuar con otras campañas publicitarias.

Todo parece indicar que la joven empresaria estaba terminando una sesión de fotos. Como era de esperarse, muchos de los seguidores de la famosa reaccionaron al irónico mensaje que compartió.

Con estas entrevistas, muchas personas han considerado que la pareja busca desmentir un posible distanciamiento entre ambos, luego de que el jugador abandonara el equipo Manchester de Inglaterra para fichar con Al-Nassr de Arabia Saudita. (Photo by Khalid Alhaj/MB Media/Getty Images) - Foto: Getty Images/Khalid Alhaj/MB Media

En conversación con el programa televisivo español El Hormiguero, la argentina contó lo que sintió cuando vio al futbolista por primera vez, en una de las tiendas de la prestigiosa marca Gucci en Madrid, donde ella trabajaba.

“Es un hombre guapísimo, cuando lo vi era tan guapo que me daba vergüenza mirarlo. Yo poca porque no le estaba atendiendo, en el momento que dejé de atender a una señora, me iba para casa y entraba él”, confesó.

Georgina Rodríguez contó cómo se empezó a enamorar del futbolista. Según ella, Cristiano Ronaldo no solo es bueno con la esférica en sus botines, sino con su familia.

“Sentí mariposas. Yo soy muy vergonzosa, pero no fue de repente, pasó tiempo. Él es maravilloso, un padre 10, un hijo 10, hermano, amigo, pareja, empleado, jefe. Muchas veces estamos todos en casa juntos y veo lo afortunada que soy al haber sido elegida por él para formar esta familia”, agregó.

Además de modelo y empresaria, afirmó lo cómoda que se siente con sus hijos y los del portugués, aunque confesó que no es muy de lidiar con niños ajenos.

“Soy muy organizada. Soy muy joven, me encantan los niños, los de los demás no”, dijo en conversación con Pablo Motos.