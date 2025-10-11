Él era Ian Watkins, el exvocalista de Lostprophets al que mataron en prisión; había sido condenado por abuso sexual

Ian Watkins, exlíder de la banda Lostprophets, murió en la mañana de este sábado, 11 de octubre, después de ser atacado dentro de la prisión de máxima seguridad HMP Wakefield, en West Yokshire, Reino Unido, informaron las autoridades. La Policía de West Yorkshire abrió una investigación por homicidio.

Watkins, de 48 años, cumplía una condena de casi tres décadas por delitos sexuales contra menores, fue condenado en 2013 tras admitir cargos por agresiones y tentativas de agresión sexual a menores, entre ellos el intento de violación a un bebé, hechos que derivaron en una sentencia de 29 años de cárcel más un periodo adicional en libertad vigilada.

El personal penitenciario alertó a los servicios de emergencia tras una agresión a un recluso en HMP Wakefield. Los servicios médicos acudieron al lugar, pero Watkins fue declarado muerto en el sitio poco después, dijeron las autoridades.

La investigación la lidera el equipo de Homicidios e Investigaciones Mayores de la Policía de West Yorkshire. Por ahora, el Servicio Penitenciario se ha limitado a confirmar que está al tanto del incidente.

Durante su encarcelamiento, Watkins estuvo involucrado en varios incidentes que reflejan su comportamiento dentro del sistema penitenciario. | Foto: Redes Sociales

Sus antecedentes en la cárcel

Ian Watkins, tras su condena, fue recluido en la prisión de máxima seguridad HMP Wakefield, conocida como ‘Monster Mansion’, debido a la alta concentración de reclusos peligrosos.

Durante su encarcelamiento, Watkins estuvo involucrado en varios incidentes que reflejan su comportamiento dentro del sistema penitenciario.

En agosto de 2023, fue atacado y retenido como rehén por tres reclusos en la misma prisión. El motivo del ataque se atribuyó a una deuda de drogas no saldada, y el arma utilizada fue un cepillo de baño afilado.

Además, en 2017, Watkins fue acusado de intentar manipular a una joven madre desde prisión, enviándole cartas con propuestas de contacto sexual. Este comportamiento fue interpretado como un intento de continuar con sus actividades delictivas, incluso estando tras las rejas.

Tras su arresto y los cargos que admitió, los miembros restantes de Lostprophets anunciaron la disolución del grupo y, posteriormente, algunos formaron otro proyecto musical. Los discos y canciones del grupo han sido retirados de numerosas listas y plataformas en distintos momentos desde la condena, y su nombre quedó asociado a los crímenes de su exvocalista.

La banda, originaria de Pontypridd, Gales, alcanzó éxito comercial en la década de 2000: vendieron varios millones de álbumes en todo el mundo y obtuvieron dos sencillos dentro del top 10 del Reino Unido.