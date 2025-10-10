Korn, famosa banda de metal, hace importante anuncio y regresará a Colombia

La industria musical sigue moviéndose, anunciando eventos y fechas especiales dentro de los escenarios internacionales. Más allá de los esperados festivales, este cierre de año sirvió como trampolín para revelar conciertos que llegarán en 2026.

En esta ocasión, los amantes del rock alternativo y el metal se llevaron una grata sorpresa con la noticia que dio una emblemática banda estadounidense. Se trató de Korn, la cual se presentó en Colombia años atrás.

De acuerdo con una publicación de la agrupación, esta arrancará una gira en 2026, visitando diversos países para reencontrarse con su público. El video promocional permitió ver cómo se incrementaban las expectativas de los fanáticos, esperando que se mencionaran los sitios de los futuros shows.

En el clip se ve cómo los acordes de Dead Bodies Everywhere van recorriendo un camino, terminando con la frase: “Are you ready? (¿Están listos?)“.

El portal La Gaceta afirmó que la productora Lotus había confirmado que Korn regresaría a varios lugares de Latinoamérica, tal y como sería el caso de Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Las primeras informaciones apuntan a que todo está enfocado en una gira sudamericana, que recopilaría parte de su trayectoria.

Por el momento no se han confirmado ciudades, fechas ni precios, por lo que habrá que esperar para los anuncios oficiales de parte de las productoras. La última vez que Korn estuvo en Bogotá fue para presentar su álbum The Serenity of Suffering, dando un show único y especial en el Chamorro City Hall.

Cabe destacar que Korn es una de las bandas más influyentes en la historia del rock alternativo y el metal contemporáneo. Su estilo crudo, agresivo y emocional sentó las bases del nu metal, un subgénero que dominaría la escena musical a finales de los años 90 e inicios de los 2000.