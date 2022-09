El fuerte mensaje que envió Jhonny Rivera a quienes lo critican, ¿qué dijo?

Jhonny Rivera es uno de los cantantes de música popular más influyentes de todo el territorio colombiano. Su trayectoria lo ha catapultado a la cima del género, además, su cercanía con sus seguidores y su importante presencia en redes sociales han sido fundamentales. Asimismo, se destaca que la relación fraternal que tuvo con Lina Tejeiro, expareja de Andy Rivera, genera emociones positivas entre las personas.

Sus perfiles en las plataformas le han permitido estar más conectado con sus fanáticos. De hecho, constantemente comparte datos de su vida cotidiana a través de historias y publicaciones. Un ejemplo de esto fue la operación de su caballo Valentino, que fue rescatado por el artista hace poco tiempo.

El animal fue sometido a una compleja cirugía debido a una deformidad angular causada por una luxación de la articulación del carpo en el miembro anterior izquierdo. El cantante había estado compartiendo información de la salud del caballo y el pasado 8 de septiembre se llevó a cabo el procedimiento que duró más de seis horas y contó con casi 10 médicos para lograrla.

Ahora, Valentino se encuentra en plena recuperación. Un detalle que ha llamado la atención de todos en redes sociales son los cuidados del animal. En una cómoda habitación recibe todos los cuidados necesarios para estar en perfectas condiciones. En la puerta dice lo siguiente, “este soy yo: Valentino Rivera; peso 149 kg y soy de temperamento dócil”.

La historia del animal ha tenido muy activa la cuenta de Jhonny Rivera, pues todos sus seguidores están a la espera de la pronta recuperación del ejemplar. Sin embargo, esto no es lo único que publica Jhonny en sus redes sociales, ya que hace algunos días compartió una chistosa historia en la que su boca fue protagonista.

Jhonny Rivera sorprendió con claro mensaje a quienes lo critican

Las redes sociales permiten una estrecha relación entre los que crean contenido y sus seguidores, y un ejemplo de esto es la cercanía que mantiene el cantante de música popular con sus fanáticos. Cada vez que tiene la oportunidad les cuenta historias que le pasan en la vida o se divierte con ellos realizando cualquier actividad.

Hace algunos días, el artista llamó la atención tras un TikTok que compartió en sus historias. En este lo más llamativo era sus labios, los cuales alteró con un efecto de dicha plataforma para que se vieran enormes. Al dar la impresión de que se los había operado, aprovechó para decir con humor que, “la única cirugía estética que me hice fue la de los párpados, que inclusive ahí tengo un moradito, ahí se ve, yo no me he hecho nada más, la gente por qué es así, que joden y joden, solamente tengo esa cirugía”, dijo aparentemente serio en su vídeo.

La reacción del reconocido cantante de música popular se debe a que hace solo algunos días, este estuvo realizándose una cirugía estética en sus ojos y ante esto, muchas personas se pronunciaron en las redes sociales del artista afirmando que se había hecho más procedimiento, tema que negó rotundamente el mismo Jhonny Rivera a través del mencionado vídeo.

En este mundo de las redes sociales es normal que las personas, sin ningún tipo de prudencia, manifiesten algo como verdadero, haya sucedido o no, y esto a su vez, genera que los comentarios de este tipo se repliquen y terminen muchos individuos afirmando algún asunto que en realidad no ha acontecido. Por eso, el enojo de Jhonny Rivera con quienes señalan que se hizo más cirugías.