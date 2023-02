El grave accidente que sufrió la mamá de Andrea Valdiri: estará varios meses en silla de ruedas

La creadora de contenido Andrea Valdiri es una de las más reconocidas en Colombia y ya cuenta con más de 8.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Una de las cosas que más ha llamado la atención es que hace unos meses contrajo matrimonio con el también influencer Felipe Saruma y, desde entonces, no dudan en derrochar amor en redes sociales.

Andrea movió sus caderas al estilo Shakira como regalo para Felipe. Fotos: Instagram @andreavaldirisos. - Foto: Fotos: Instagram @andreavaldirisos.

Valdiri suele compartir la gran mayoría de sus cosas y actividades con sus seguidores, y esta vez sorprendió, puesto que publicó un video donde se observó que su madre, Carmen Valdiri, estaba en silla de ruedas y con el tobillo derecho enyesado.

En las historias de Instagram, que subió la creadora de contenido, se veía a su hija menor, Adhara, quien estaba en medio de un paseo en coche y a su lado se encontraba la madre de Andrea, en una silla de ruedas eléctrica, cargando a la mascota de la casa.

“Ese perro sí es consentido, mira”, le dijo Andrea Valdiri a su madre mientras caminaban en las afueras de la casa de la influencer en Barranquilla.

Carmen Valdiri, madre de la creadora de contenido Andrea Valdiri. - Foto: @andreavaldirisos

Seguido a este post, La Valdiri, como le dicen muchos de sus fans, dejó ver a su madre sonriente, pero sin dejar pasar por alto que necesita ayuda para poder entrar a la casa con la silla, puesto que sufrió un accidente y tendrá que estar así varios meses

“Mi mamá se partió el tendón de Aquiles, o sea no tiene tendón. Ella iba caminando y se le estalló y ahora anda como cinco meses en silla de ruedas. Pero es un show todos los días para poder sacarla y subirla”, sostuvo Andrea.

Carmen Valdiri deberá estar en silla de ruedas unos 5 meses. - Foto: @andreavaldirisos

Al finalizar el video, la hija de Carmen le dice: “ay mami tú si eres un cuento”, mientras la señora continúa riéndose por la manera en que la ayudan a entrar a la casa.

Cabe recordar que unos días atrás la barranquillera le jugó una broma pesada a su mamá mientras estaban en la casa. Andrea Valdiri, junto a varios amigos, simularon que habían entrado unos hombres armados a su hogar y esto encendió las alarmas de quienes estaban allí, entre esas, su madre.

“¿Y mi mamá cómo va a correr con esa silla?”, se escuchó decir a la barranquillera.

En el video se observó que la influencer entra corriendo por uno de los pasillos de la casa y Carmen Valdiri, su mamá, está en la cocina. Cuando se da cuenta de que algo está pasando intenta moverse, pero no puede mover la silla de ruedas, así que le pide el favor a la mujer que los ayuda, Claudia, que la mueva para ir a esconderse.

En el trayecto, Carmen dijo: “¿quién es?, ayúdame, ayúdame Claudia. Vamos a llamar a la policía”, mientras todos la esperaban en otro lugar de la casa, grabándola y burlándose de ella.

La madre de la creadora de contenido no pudo ocultar su enojo, pero también aseguró que no había creído del todo que lo que estaba pasando era real, porque ella se fijó en la cara de Andrea y sus amigos cuando entraron corriendo y vio que se estaban riendo.

“A mí no me da nada, yo pensé que era mamadera de gallo por la cara sonriente que tenía. Yo no me comí el cuento, yo no me asusté”, dijo.

Andrea Valdiri y sus cómplices no paraban de reírse mientras estaban acostados en el piso. Además, la influencer acompañó el video con una frase que decía: “cara de enojada”, mostrando a su mamá mientras estaba en la silla de ruedas con parte de su tobillo enyesado y sin poder moverse sola.