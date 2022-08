El lado desconocido de Olivia Newton-John y otras cinco noticias de la semana

En 1992 perdió a su papá por un cáncer de vejiga, y tres meses después del funeral fue diagnosticada con cáncer de mama, a los 44 años. El que fue su gran amor por nueve años, el camarógrafo Patrick McDermott, de origen coreano, en 2005 salió a pescar y extrañamente desapareció. Por más que ella lo buscó, no tuvo suerte, y Patrick fue declarado muerto en 2008. Pero ¡oh, sorpresa! En 2017 su nombre volvió a sonar cuando le avisaron a Olivia que lo vieron por las playas de México. Trascendió en los medios que había huido por las deudas y hasta su representante envió un comunicado pidiendo que lo dejaran en paz. Incluso, Patrick ya tenía familia en el país azteca.

A lo largo de sus 73 años de vida, Olivia enfrentó el cáncer dos veces más. Pero quizá una de las luchas más arduas que dio fue contra la adicción a las drogas y la anorexia de su hija, Chloe.

Johnny Depp vuelve al ruedo

- Foto: Why Not Productions

La suerte le sonríe al actor de piratas del caribe, sobre todo, en materia de dinero. Ya fue célebre la noticia de la millonaria venta por sus obras de arte, la renovación del contrato con Dior para que él siga siendo la imagen de su perfume Sauvage y ahora el séptimo arte lo tiene fichado para un papel que dará de qué hablar. Johnny será Luis XV, el excéntrico rey de Francia, en la película Jeanne du Barry, cuyo rodaje comenzó a finales de julio. La historia se centrará en el romance del polémico rey con la cortesana del nombre de la cinta, hija ilegítima de una costurera que escaló en la vida de la realeza francesa.

La enfermedad que casi mata a Ashton Kutcher

- Foto: getty images

El actor, de 44 años, contó en un programa de National Geographic que por culpa de la vasculitis, una enfermedad autoinmune, su vida estuvo en riesgo. “Hace tres años tuve una forma extraña y superrara de vasculitis, que destruyó mi visión, mi audición y mi equilibrio. No aprecias los sentidos hasta que los pierdes, hasta que piensas ‘no sé si podré ver de nuevo, oír de nuevo, caminar de nuevo’. Tengo suerte de estar vivo”, dijo en el programa.

La vasculitis es una enfermedad en la que los vasos sanguíneos se inflaman o incluso se cierran, lo que dificulta el riego hacia otros órganos. Ashton superó esta dolencia y recuperó la visión, la audición y el equilibrio. El programa Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, en el que el actor cuenta su historia, está disponible en Disney Plus.

En los Óscar africanos

- Foto: Instagram @karent.hinestroza

La actriz Karent Hinestroza fue la única colombiana invitada de honor al Africa Magic Viewers Choice Awards, la versión de los Óscar en el continente africano, que se celebró en Nigeria. Esta actriz, directora y escritora fue reconocida en 2019 por Naciones Unidas como una de las 100 personas africanas y descendientes, menores de 40 años, más destacadas en la industria de la cultura y del entretenimiento.

Karent, a quien vimos en la cinta Chocó y en la serie de Caracol La mamá del 10, actualmente está radicada en Washington. En 2020 produjo, en el país norteamericano, su primer cortometraje, Black or Latina, que formó parte de la selección del Pan African Film & Arts Festival, en Los Ángeles.

Adiós a la reina

- Foto: getty images

Serena Williams es protagonista por estos días del tenis mundial luego de anunciar su retiro de las canchas profesionales. Número uno por décadas, la Williams comenzó su gira de despedida en Canadá, donde fue derrotada por Belinda Bencic.

Hoy, con 40 años, el mundo aplaude su trabajo con 23 títulos de Grand Slam: siete en el Abierto de Australia, siete en Wimbledon, tres en Roland Garros, seis en el Abierto de Estados Unidos y muchos más. Serena le dio la primicia de su retiro a la revista Vogue. “Tal vez la mejor palabra para describir lo que estoy sintiendo es evolución”, dijo en la publicación, en la que es portada.

El lado oscuro de Nickelodeon

- Foto: getty images

Todo un escándalo ha resultado el libro con sus memorias de la joven actriz Jennette McCurdy, estrella en la serie iCarly, del canal Nickelodeon. I’m Glad My Mon Died (Me alegro de que mi mamá muriera), como se titula la publicación, no solo narra la traumática relación con su madre, sino la explotación laboral y los abusos que sufrió cuando trabajó en el canal.

La actriz cuenta que un hombre, al que llama The Creator (el Creador), le ofreció alcohol siendo ella una niña y la sexualizó en algunas escenas, en las que fue fotografiada en bikini, algo que la hizo sentir incómoda. Jennette también contó que Nickelodeon le ofreció 300.000 dólares para callarla, pues se rumora que el Creador sería Dan Schneider, quien estuvo en el canal hasta 2018.