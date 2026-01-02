Gente

El Profesor Salomón destapa la fuerte pelea que tuvo con Don Jediondo en vivo: "Me quemó el gallo al aire"

El Profesor Salomón reveló detalles inéditos de su tenso cruce con Don Jediondo.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

3 de enero de 2026, 3:55 a. m.
Profesor Salomón revela discusión con don jediondo
Profesor Salomón revela discusión con don jediondo Foto: La kalle

El reconocido astrólogo y guía espiritual rompió el silencio sobre un episodio que marcó su relación con el humorista y que requirió la intervención de las altas directivas de Caracol.

El mundo del entretenimiento en Colombia ha sido testigo de momentos memorables, pero pocos tan tensos como el que recientemente revivió el Profesor Salomón. A pesar de estar actualmente más alejado de los focos mediáticos tradicionales, el afamado tarotista visitó los micrófonos de una reconocida emisora, donde no solo habló de sus proyectos actuales, sino que desempolvó una anécdota que dejó a más de uno con la boca abierta: su inesperado y “fogoso” choque con el comediante Don Jediondo.

Salomón es una de las figuras más influyentes en temas espirituales en el país. Con más de 25 años de trayectoria, su palabra es ley para miles de personas que buscan en sus horóscopos y rituales una guía para la prosperidad. Sin embargo, su paciencia fue puesta a prueba durante una transmisión en vivo hace algún tiempo.

El incidente ocurrió durante una celebración del Año Nuevo Chino, una de las fechas más sagradas y esperadas por los seguidores del astrólogo. Mientras Salomón realizaba una explicación detallada de un ritual que incluía un gallo de papel —simbolizando la energía de la época—, el humorista Pedro González, más conocido como Don Jediondo, decidió intervenir fiel a su estilo irreverente.

“Yo estaba explicando al aire y todo, llega este hijuemadre y me quema el gallo al aire en vivo”, relató el Profesor Salomón con la sinceridad que lo caracteriza.

@lakalle96.9

El Profesor Salomón contó cómo una broma de Don Jediondo terminó en algo inesperado... 🤭 ¿Sabes qué personaje salió de esta historia? 🤔😂 ¡Cuéntanos tus teorías! 👇✨ Encuentra más en https://lakalle.bluradio.com/ #ElKlub #LaKalle #ProfesorSalomón

♬ sonido original - La Kalle 96.9FM - La Kalle 96.9FM

La furia de la audiencia y la orden de “presidencia”

Lo que para el humorista era una broma más, para el público fue una falta de respeto hacia sus creencias y la guía del astrólogo. La reacción fue inmediata. La gente empezó a llamar masivamente a la emisora y al canal, expresando su indignación por la interrupción del ritual.

Nelson Polanía revela los extraños comportamientos de la Gorda Fabiola días antes de su partida

La gravedad del asunto escaló a niveles corporativos. Salomón reveló que la tensión fue tal que “lo llamaron de la presidencia y Caracol dijo tiene que hacer las disculpas al aire para que no haya problema”.

Según el relato, Don Jediondo se resistía inicialmente a pedir perdón, argumentando que todo era parte de su rutina de humor, pero la presión de la audiencia y la orden directa de los altos mandos lo obligaron a retractarse públicamente.

¿Hay rencor entre las celebridades?

A pesar del amargo momento en que se vio interrumpida su labor espiritual, el Profesor Salomón dejó claro en su entrevista que el tiempo ha sanado las heridas. Aunque describió la situación como un “problemita” significativo, aseguró que hoy en día no guarda resentimientos hacia el humorista.

“Ahí está no más de querido”, concluyó Salomón, demostrando que, más allá de los roces propios de la televisión en vivo, la madurez y el profesionalismo prevalecen.

