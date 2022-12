El triste final de Jake Lloyd, el niño protagonista de ‘El regalo prometido’, película obligada en Navidad

El 16 de noviembre de 1996 fue el estreno de una de las películas que pasaron a ser casi que obligatorias cada vez que llega la temporada navideña; se trata de El regalo prometido, cinta que era protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Rita Wilson y Jake Lloyd.

Esta comedia contaba la historia de un padre de familia que se veía en apuros para conseguir el regalo que su hijo deseaba para Navidad; la trama lo lleva a vivir una serie de episodios que lo ponen en situaciones bastante cómicas y que lo terminan convirtiendo en el famoso Turbo Man, un juguete de acción codiciado por todos los niños en Nochebuena y el cual era el objeto de deseo de su pequeño.

26 años después, el tierno niño que protagonizó esta película ha sufrido grandes cambios; se trata de Jake Lloyd, quien encarnó a Jamie, hijo de Arnold Schwarzenegger y Rita Wilson en el largometraje.

Lloyd estuvo presente en esta cinta cuando tenía 7 años y a partir de allí su carrera tuvo un ascenso prometedor; participó de la popular saga Star Wars en cintas como Madison, Die with me, Race to space, Virtual obssesion, Apolo 11: la película, y Volvr a vivir.

Después de alcanzar cierto reconocimiento por su aparición en el cine y la televisión y por prestar su voz para el doblaje de los videojugos de Star Wars, en 2001 Lloyd tomó la sorpresiva decisión de anunciar su retiro de la actuación.

Tras pasar desapercibido por más de una década, en 2012 el actor reveló los detalles que lo llevaron a poner fin a una carrera prometedora; según explicó, el acoso y el bullying que sufrió en el colegio mientras actuaba lo motivaron a abandonar el camino del cine.

Según indicó, nunca se sintió preparado para afrontar la fama y todo lo que ello significa, como entrevistas, viajes, encuentros en televisión, etc. lo que, según él, le generaba estrés y no le permitían estar tranquilo.

El acoso del que fue víctima en sus años de actor, lo llevaron a destruir todos los recuerdos de su paso por Star Wars, incluso, se niega a ver las películas en las que aparece, argumentando que le generan recuerdos bastante negativos asociados con el acoso del que fue víctima.

Jake Lloyd tras actuar en la película de star wars tuvo problemas de salud mental esto lo llevo a agredir a su madre y ocasionar disturbios con su auto, actualmente esta en un centro psiquiátrico diagnosticado con esquizofrenia pic.twitter.com/jgPcLiKtm5 — Damian es Alesito (@Iphrodite3) January 29, 2021

Problemas de salud mental y esquizofrenia

Algunos medios que siguen de cerca la vida de los famosos de Hollywood han señalado que todos estos episodios lo llevaron a desarrollar esquizofrenia paranoide y trastorno de personalidad, enfermedades que lo pusieron, hace algunos años, nuevamente en el radar.

Según se conoció a través de redes sociales, en 2015 el Lloyd fue detenido por la policía de su país luego de conducir de forma errática y de resistirse a las autoridades. Otro de los hechos que salió a la luz pública fue la difícil situación con su madre, con quien sostuvo varios altercados que lo llevaron, en 2016, a ser internado en un centro psiquiátrico donde recibió ayuda profesional.

En 2020 se volvió a conocer sobre él y en un comunicado emitido se confirmaron sus problemas de salud mental y el avance que había tenido desde ser internado; además se indicó que de a poco estaba recuperando la relación con su familia, a la cual se estaba acercando nuevamente.

Desde entonces poco se sabe sobre este hombre de 33 años, nacido el 5 de marzo de 1989 en Fort Collins, Colorado, Estados Unidos, y quien parecía tener una carrera de actuación exitosa por delante. Su ternura y talento cuando apareció en El regalo prometido, hacían pensar que así sería.