Elianis Garrido se destapó y contó la verdadera razón de su ruptura con Anddy Caicedo

Elianis Garrido es una de las presentadoras y actrices más famosas de Colombia. Ella se dio a conocer gracias a su participación en ‘Protagonistas de Nuestra tele’ y no lo hizo precisamente por haberse ganado la competencia. Fue más que todo por el fuerte altercado que protagonizó con su entonces compañero Óscar Naranjo. A ella ya no le gusta que le toquen ese tema, pues es algo que ha dejado en el pasado.

Elianis Garrido y Óscar Naranjo protagonizaron una de las peleas más vistas de la televisión colombiana. - Foto: Fotograma, 1:08, Elianis mechonea a Oscar - Colombia TV / YouTube

Su carrera, a pesar de haber sido expulsada del reality, fue en ascenso. En la actualidad es una de las caras del programa de chismes del Canal Uno, ‘Lo sé todo’. Ella sorprendió a sus seguidores y hasta compañeros de set en una sorpresiva boda. Algunos se molestaron, pero ella fue enfática en que dicha celebración fue demasiado pequeña y asistieron personas muy allegadas a ella y su esposo, el empresario Álvaro Navarro.

Elianis Garrido se ha caracterizado por ser muy reservada con respecto a su vida privada. La famosa actriz estuvo hace unas semanas en un viaje por Europa para celebrar su luna de miel. Esto se dio en medio de una cantidad de rumores en los que se referían a su supuesta separación del empresario. Pero ella calló bocas al compartir una foto en donde se vio que realmente las cosas entre ellos sí están bien y que no comparte nada, precisamente, para evitar los comentarios de los chismosos.

Elianis se dejó ver con su esposo, el empresario Álvaro Navarro, en Europa - Foto: Instagram: @elianisgarrido

Recientemente, la barranquillera le concedió una entrevista a la periodista Eva Rey donde abrió su corazón por completo y no se guardó nada frente a las preguntas que le hizo la española. Habló de las crisis emocionales que vivió en su momento por culpa del consumo de pastillas y por el encierro provocado por la pandemia de la covid-19.

“El encierro me pegó durísimo y volví a recaer en un viejo mal hábito que eran las pastillas para dormir, que me han hecho mucho daño… Me metía dos pepas y al día siguiente claro, eso trae unas consecuencias nefastas. Gracias a Dios mi mamá estaba en casa, porque si no hubiera estado, tú veías que yo quería tirarme del balcón”, confesó la barranquillera en su entrevista.

Pero además de la presencia de su madre quien le ayudó a no recaer en un fondo oscuro dada su depresión, una de las razones por las cuales Elianis nunca atentó contra su vida fue su abuela, a quien ella admira mucho y quien ha tenido una vida muy dura, superando obstáculos y sucesos dolorosos en la vida que muchos no lograrían dejar atrás como lo ha hecho la matrona de la familia.

Elianis Garrido dio a conocer que su abuela fue parte fundamental en medio de su depresión - Foto: Instagram

En medio de la conversación que sostuvo con la periodista española, se tocó el tema de Anddy Caicedo. Fue entonces cuando ella respondió que el contacto entre ellos era muy prudente pues las cosas no terminaron mal y no hubo problemas de infidelidad.

“Cero rencor, cero resentimiento. […] No se puede odiar lo que amaste. Yo lo amé con todos mis huesos, con toda mi alma, y lo adoré y le agradezco mucho. […] Es que nunca hubo un quiebre, nunca hubo un insulto, no hubo una infidelidad descarada, pues, y en últimas nuestra ruptura se dio de a poquito. El día que tomamos la decisión, ya habíamos pasado el duelo”, dijo la presentadora del programa de chismes.

Elianis Garrido - Anddy Caicedo - Foto tomada de Instagram @anddycaicedo - @elianisgarrido - Foto: Instagram @anddycaicedo - @elianisgarrido

Con respecto a sí entre ellos dos había una amistad, dijo que era imposible, a pesar del gran cariño que sentía por él y por la familia de su ex. Reconoció que lo admira como artista, pero hasta ahí. Ella está viviendo las mieles del amor con su esposo y él ya está a la espera de su primer bebé.

Elianis Garrido es considerada como una de las famosas colombianas más polifacéticas. Se ha ganado el respeto de otros miembros de la industria del entretenimiento debido a que le ha ido bien en su papel de actriz, se ha destacado como presentadora y le está yendo también muy bien como empresaria.