Elizabeth Loaiza habló sobre video filtrado de Beéle e Isabella Ladera; destapó situación personal: “El dolor no se borra”

El 7 de septiembre, los nombres de Isabella Ladera y Beéle acapararon la atención en redes sociales tras la aparición de un hecho inesperado que desató múltiples comentarios. La polémica surgió cuando comenzó a difundirse un video privado que exponía detalles íntimos de la relación que ambos mantuvieron en el pasado.

El material, que rápidamente se expandió en plataformas como X, mostraba una escena personal de la época en que la pareja estaba unida sentimentalmente. La filtración provocó cuestionamientos sobre cómo un contenido de carácter reservado terminó llegando al dominio público.

Ante esta polémica, varios famosos se pronunciaron al respecto, tomando posición y opinando desde su perspectiva. Varias celebridades intentaron exponer su visión, defendiendo a los implicados de este tema.

Una de las que habló públicamente fue Elizabeth Loaiza, quien reveló una situación personal que vivió, muy similar a la de Isabella Ladera y Beéle. La modelo contó que su hija se vio expuesta a un escenario parecido, precisamente por un material íntimo.

“Mi hija calló mucho tiempo por temor, porque su exnovio la manipulaba con un video íntimo y le decía que lo iba a filtrar”, dijo al inicio, agregando: “Yo ya le había advertido que estos videos no se deben hacer a no ser que no importe que se difundan… pero en la realidad, cuando uno ama y confía, no siempre piensa en las consecuencias".

Al referirse a esta polémica, comentó los rezagos que quedaban en los perjudicados, quienes terminaban como foco del público y de los malintencionados.

“Lo vimos con lo que pasó con Isabella Ladera y Beele, la exposición, el señalamiento y el dolor no se borran. Son heridas que marcan. Nadie debería ser extorsionado con su intimidad. Nadie debería cargar con la vergüenza por un error que fue aprovechado por alguien más”, agregó.

Elizabeth Loaiza, que perdió a su papá meses atrás, fue enfática en que no se podía generalizar a nadie, pues las situaciones eran distintas en ambos campos. Allí fue clara en que había acciones normales en pareja, pero lo que no había que permitir era que se filtraran los contenidos y sentirse culpables.

“No todos los hombres son iguales: hay quienes respetan, cuidan y honran a la mujer que tienen al lado”, afirmó al inicio.