“En España, muchos ven a Shakira como una rica caradura”: periodista de Barcelona se despacha contra la colombiana

Más allá del dolor que ha supuesto para la colombiana la ruptura y el engaño, España no le perdona su deuda con Hacienda, “con el fisco español, y que ella busque por todos los medios eludir esa obligación”, asegura Andrés Guerra, periodista que desde hace varios años cubre las noticias del corazón para el diario La Vanguardia de Barcelona.

“Shakira irá a juicio “y es lo justo”, dice el periodista catalán, “porque la deuda en realidad es muy grande. Ella dejó de pagar en 2012, 2013 y 2014 una cantidad abultada de 14,5 millones de euros (unos 73.000 millones de pesos colombianos)”.

Y esa rabia no es porque sea colombiana, lo deja claro Guerra. “La misma rabia se ha despertado con Plácido Domingo o Montserrat Caballé, gente española de primer nivel que se le ha pillado sin pagar impuestos y se les cuestiona por defraudadores”.

Ese malestar, cuenta el periodista —que ha trabajado también para Vanity Fair, TVE, Antena 3 y Telemadrid— se da “porque actualmente todos estamos pasando un mal momento de inflación en España; comprarte un piso (apartamento) es tarea de locos, casi imposible. La gente la está pasando realmente mal. Entonces, que alguien que tiene tanto dinero, que es multimillonaria, se ponga en la posición de no pagar los impuestos, armada de abogados, como sí lo hacen los ciudadanos de a pie, genera mucho malestar. Por eso, muchos ven a Shakira como una rica caradura”.

Y agrega que, contrario a lo que aseguran muchos en Colombia, la prensa española no se ha ensañado con la artista barranquillera. “Si uno se pone a mirar, Gerard Piqué no es un hombre que caiga especialmente bien a todo el mundo. No es Leo Messi, por ejemplo, que sí les cae bien a todos por ser un personaje blanco, sin mácula. Piqué, en cambio, ha sido un tipo polémico, chulo (vanidoso), soberbio. Entonces, no es que le caiga fantásticamente bien a toda la prensa y la lleve a tomar partido por él”, dice.

Un factor que, sin embargo, ha jugado en contra Shakira en España, además de su deuda con el fisco, es que “ha sido poco generosa con la prensa y con el público en Barcelona, pese a vivir hace tantos años aquí. Ha sido en todos estos años huidiza, reservada. No la ves en fiestas, presentaciones o desfiles de moda, como sí ha ocurrido con Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, y otras parejas de jugadores. Entonces, teníamos una estrella en Barcelona que realmente nunca veíamos porque convirtió su casa en una especie de búnker”.

No obstante, Guerra es franco al decir que los españoles no olvidan que “cuando ella comenzó su relación con Piqué, después del Mundial de Sudáfrica, en 2010, estaba también en una relación con el argentino Antonio de la Rúa, de la que solo oficializó su ruptura un año después para, a los pocos meses, confesar que estaba con Piqué, recuerda el periodista.

Historia aparte, cree Guerra, es la que se ha escrito entre el público español con la nueva canción de la barranquillera: “Mientas unos aplauden la picardía y el juego de palabras, sal-Piqué, Clara-mente y esas cosas, otros cuestionan fuertemente que ella haya involucrado en su letra a una joven de la que hasta hace muy poco nadie sabía quién era”, reflexiona el periodista.

“Buena parte de la prensa lo consideramos un gesto bastante feo. Canciones de desamor fuertes siempre ha habido, pero creo que el potencial de poder llegar a millones de fans en todo el mundo no podía terminar puesto al servicio de colocar toda la presión y los insultos sobre una jovencita de 23 años y culparla de todo. Eso nos parece de mal gusto, por más enfadada que Shakira esté, no tiene justificación”.acá lo que vimos fue que empezó una relación clandestina con un muchacho diez años más joven y nadie la juzgó. Y la gran paradoja es que ahora que Piqué la deja por una mujer diez años más joven sí sale a criticarlo”.

De acuerdo con Guerra, buena parte de los españoles se compadecen con una joven que “se vio obligada a cerrar sus redes sociales desde que se supo que era la rubia que aparecía en las fotos con Piqué en una discoteca. No se la ve como la advenediza o la arribista que conquistó a un tipo para sacarle dinero, no. Simplemente, se enamoró de Piqué, que no es un señor millonario y viejo, sino un hombre tan atractivo como lo es Clara Chía”.

Para el periodista Andrés Guerra la colombiana se ha “sobreactuado" cuando afirma, por ejemplo, que ella se sacrificó al radicarse en Barcelona para construir un hogar estable con el catalán: “Sí, es cierto que Piqué en ese momento estaba en un punto muy alto con el Barça, pero no lo es menos que Shakira también consolidó desde acá su carrera". - Foto: Getty Images

Otro asunto que ha molestado a cierto sector de la prensa, especialmente deportiva, y al público es que la nueva canción de Shakira con el productor argentino Bizarrap presente a Piqué como un tipo básico y sin méritos: “Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Ah, mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también”, reza la BZRP Music Sessions #53.

Nada más alejado de la realidad, sostiene Guerra: “Es un tío que ha demostrado justamente todo lo opuesto. Al contrario de otros futbolistas, que con suerte han montado un restaurante por ahí para asegurar el futuro, Piqué ha liderado empresas grandes, de deportes, de videojuegos, del sector inmobiliario. Y lo hace todo él, es un emprendedor nato”.

Y, en contravía de lo que han asegurado algunos medios en España, de que al separarse de Shakira a Piqué le cayó una mala racha, Guerra considera que esa especie de mala suerte venía de tiempo atrás y terminó por hacerse visible con su separación de la estrella colombiana.

“Su carrera deportiva venía en descenso. Cada vez jugaba menos. Su historia con el fútbol ya se estaba acabando, y, con el estallido de la ruptura con Shakira, él decide hacer como un corte de cuentas con la vida y retirarse”, cuenta Guerra.

Lo que sí cree este periodista es que la colombiana se ha “sobreactuado” un poco cuando afirma, por ejemplo, que ella se sacrificó al radicarse en Barcelona para construir un hogar estable con el catalán: “Sí, es cierto que Piqué en ese momento estaba en un punto muy alto con el Barça, pero no lo es menos que Shakira también consolidó desde acá su carrera”.

“Hacía giras, grababa en estudio, participaba de The Voice en Estados Unidos largas temporadas. Y no es que ella haya dejado su país, Colombia, para vivir en España. De hecho, cuando se vaya, piensa radicarse en Miami. Ha sido un sacrificio, sí, pero relativo. Así que creo que en todo este rollo de Shakira y Piqué hay que ver las cosas en su justa medida”, dice.

Shakira: la ex suegra villana que ella no perdona

Shakira se dio cuenta a los pocos meses de anunciarle al mundo su separación. Mientras la cantante lloraba desconsolada en los brazos de su exsuegra, Montserrat Bernabéu, por los días en que se agudizó su crisis con el exjugador, a comienzos del año pasado, la madre de Gerard Piqué se hacía la ‘ciega y sordomuda’ con lo que sabía de sobra: su hijo ya tenía un nuevo amor.

Tan enterada estaba, que conocía bien que Piqué pasaba fines de semana enteros con su nueva novia, Clara Chía Martí, en la casa de campo de su familia en Cabrils, un municipio cercano a Barcelona, tal como lo reveló Laura Fa, periodista e integrante de las Mamarazzis, espacio de entretenimiento de El Periódico, de Cataluña.

Shakira creyó que merecía que su exsuegra le contara la verdad y no que se convirtiera en cómplice silenciosa de una infidelidad. (Photo by Europa Press/Europa Press via Getty Images) - Foto: Europa Press via Getty Images

Enterada de la situación, Shakira creyó que merecía que su exsuegra le contara la verdad y no que se convirtiera en cómplice silenciosa de una infidelidad. Para la colombiana fue una traición igual de dolorosa a la que sintió cuando finalmente se enteró de que su relación se había acabado sin remedio por cuenta del engaño del padre de sus hijos, tras casi 12 años juntos.

Eso explica, asegura la periodista española, las recientes provocaciones que la colombiana ha hecho contra sus exsuegros: desde colgar la figura de una misteriosa bruja mirando hacia su casa –que está justo enseguida–, hasta levantarlos en los últimos días cada mañana, a todo volumen, con la colaboración que lanzó, el pasado 11 de enero, con el productor argentino Bizarrap, y en cuya letra la madre de Piqué aparece mencionada: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

La prensa española asegura que están tan rotas las relaciones, que Shakira incluso mandó a construir un muro que separe de una vez por todas las dos viviendas.

No era la nuera deseada

Lo curioso, sin embargo, es que la relación entre la artista barranquillera y Montserrat –licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Física y Rehabilitación y casada hace más de tres décadas con Joan Piqué, abogado y empresario catalán– siempre estuvo llena de altibajos.

Así lo asegura a SEMANA Víctor Gayarre, veterano periodista que ha trabajado en distintos medios de España y ha seguido de cerca la relación entre Shakira y el astro del fútbol.

En 2010, “cuando se supo que Shakira había comenzado su relación con Piqué, la madre del jugador se opuso. No le gustaba que su hijo se enamorara de una mujer diez años mayor e involucrada en el mundo del espectáculo. Esa mezcla le parecía fatal”.

No quería una mujer así para un Piqué de solo 22 años, que brillaba en lo más alto de su carrera con el Barça. “Y, encima, no era catalana, lo que también mortificaba a la señora Bernabéu”, asegura el periodista.

Y enfatiza en que, por entonces, Piqué era visto como un hombre “joven, guapo y millonario. Y no un millonario cualquiera. Era de cuna”. Su abuelo, Amador Bernabéu, es un histórico del F. C. Barcelona y sus padres pertenecen a la boyante burguesía catalana, “tan cerrada como clasista, que ven como un intruso a todo aquel cuya procedencia y apellido no conocen”.

Por eso, cuando el entonces defensa del Barça le contó a su familia que se había enamorado de la colombiana y que ambos lo confirmarían a la prensa, Montserrat, hoy de 60 años, “quedó en shock”, no era la nuera deseada, dice Gayarre.

Sucedió así: en marzo de 2011, la artista oficializó su relación en Twitter al publicar una foto junto al entonces jugador culé: “Les presentó a mi sol”, dijo una Shakira enamorada. Millones de seguidores de la colombiana reaccionaban con entusiasmo. “La prensa española flipaba”, como recuerda Gayarre.

Pero en Esplugues de Llobregat, uno de los sectores más exclusivos de la capital catalana, donde viven los padres de Piqué, Montserrat pasaba horas amargas. “Es que para muchas familias tradicionales de Barcelona, incluso si eres de Madrid, ya eres un intruso. ¡Imagínate entonces si eres de Colombia!”, agrega.