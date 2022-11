En video: una mujer se desmayó cuando su novio le pidió matrimonio frente a la Torre Eiffel

En las redes sociales se puede subir todo tipo de contenido, hay quienes optan por contar sus historias, otros por dar a conocer lugares para viajar y personas que les gusta compartir las experiencias de su día a día.

Cabe resaltar que la plataforma TikTok es una de las más usadas por los internautas y donde a diario se comparten miles de videos de todo tipo, graciosos, tristes, de mascotas, de personajes públicos y muchos más. Subir contenido a esta red puede significar que en algún momento este se vuelva viral y que llegue a millones de personas.

Cabe resaltar que muchos influencers decidieron enfocarse netamente en este trabajo, pues las ganancias que se pueden tener en un mes son bastante altas. Además, según la cantidad de seguidores, existen marcas y compañías que buscan al creador de contenido para cerrar contratos millonarios.

El video del desmayo de una mujer cuando le piden matrimonio

La pedida de mano es una de las situaciones más bonitas que puede tener una mujer y por la que se emociona; sin lugar a duda eso fue lo que le pasó a la usuaria ohayolily de TikTok, quien compartió un video de lo sucedido cuando su novio le propuso matrimonio.

La joven argentina se encontraba en uno de los lugares más románticos para este tipo de peticiones, la Torre Eiffel en París, cuando se percató de que su novio le estaba diciendo cosas muy lindas, pero fue tanta la emoción que se desmayó.

Lily se encontraba de viaje con su pareja, lo que no esperaba era la sorpresa que él le tenía preparada en esa hermosa ciudad y que ella arruinó.

En el video compartido en su perfil de TikTok, se ve que el hombre grabó el momento exacto en el que se arrodilla para hacer la propuesta, pero ella empieza a sentirse mareada y, tomada de las manos de él, no logra controlar su cuerpo y se desmaya.

El joven había puesto la cámara para grabar la reacción que tendría su novia al momento de proponerle matrimonio pero las cosas no salieron como lo había planeado.

El video ya tiene más de 900.000 reproducciones y está cerca de los 150.000 me gusta. Los usuarios de esta red social no dudaron en comentar sobre lo sucedido y dijeron: “Me río, pero podría ser yo”, “No me burlo porque podría ser yo perfectamente”, “Todo el sueño de una mujer, desmayarse en Paris”.

Las críticas de una mujer que le pidió matrimonio a su novio

Tradicionalmente, los hombres son quienes –la mayoría de las veces– piden la mano de su pareja para construir juntos una nueva vida luego de un pacto matrimonial. Y aunque la siguiente historia no es la única en donde las mujeres son quienes dan el primer paso para llegar al altar, esta en especial recibió todo tipo de críticas tras un video publicado en TikTok.

La historia de Sukhmin Garcha se viralizó en las redes sociales luego de que se le viera vestida de azul y arrodillada justo detrás de su novio cargando un anillo para pedirle matrimonio, que aunque no es una escena fuera de lo común, para algunos de sus seguidores sí lo es, quienes al observar el momento que termina con un abrazo entrañable la criticaron por tomar la iniciativa.

Al ver tanto comentario negativo, la joven explicó que la pedida de mano presidida por ella era solo un detalle que quería tener con su pareja, con quien ya tenía un compromiso.

“Ya que estoy recibiendo algo de odio. Teníamos nuestro compromiso formal y él tenía mi propuesta planeada hace meses. Solo quería tener un buen gesto”, señaló.