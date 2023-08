Epa Colombia sería mamá y así se llamaría su hijo

Dainedy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, hizo fama en el país hace varios años luego de mostrar un fuerte apoyo a la Selección Colombia, mientras esta se encontraba participando en un mundial de fútbol.

Desde ese momento, la mujer no pasa desapercibida en redes sociales y constantemente está presente en los programas de chismes de televisión nacional.

Hace algunos meses, Rojas, quien es dueña de una de las empresas de queratina y cuidado capilar, reveló en un programa digital que tenía ganas de ser madre, por lo que se sometería a un proceso de inseminación artificial con el objetivo de formar una bella familia junto a su pareja, Karol Samantha.

En dicha entrevista, Epa Colombia confesó, además, que conoce a su actual pareja desde que era muy joven: “Cuando tenía como 15 o 16 años a mí me gustaba una niña, me parecía muy linda, muy hermosa; y por temas de la vida no se dieron las cosas. Entonces yo fui y la busqué, y le pregunté que si quería ser mi novia, que si podíamos intentarlo y me dijo que sí. Así fue como empezó todo”, afirmó la mujer de 27 años.

Indicó que se realizará inseminación artificial por medio de una entidad de salud estadounidense, la cual cuenta con un banco de espermas, en donde le sacan los óvulos y estos se llevan a un respectivo laboratorio, en el cual se podrían definir ciertas características físicas de su futuro hijo.

Después de varios meses, Daneidy habría iniciado todo el tratamiento para llevar a cabo el proceso de gestación y reveló que está muy emocionada de poder escoger el sexo de su bebé, pues desde pequeña ha soñado ser madre de una hermosa niña, la cual llevaría el nombre de Dafne Samara.

A pesar de que hace pocas semanas, en una entrevista con la presentadora Eva Rey, confesó que aún no estaba embarazada, hay varias alarmas que han alertado a sus millones de fanáticos, las cuales indicarían que ya se encuentra en la dulce espera.

En los últimos días, la empresaria ha padecido fuertes malestares de salud, que estarían relacionados con una gripa, Sin embargo, muchos afirman que se podría tratar del bebé que estaría esperando.

Incluso, su actual pareja, Karol Samantha le mencionó: “Creo que no fue la comida amor, ni la gripa porque a ti ya te había pasado”, generando aún más dudas en los cibernautas.

Según la misma influenciadora, ha llegado a sentir fuertes episodios de náuseas, hasta el punto de tener que llevar una bolsa consigo. Además, Epa confesó que ha sentido su cuerpo muy extraño durante los últimos días. Sin embargo, hasta el momento, no hay información que confirme su embarazo.

La reacción de Epa Colombia al fuerte temblor

El pasado jueves 17 de agosto del 2023, específicamente, a las 12:04 de la tarde, el territorio colombiano presenció un fuerte sismo de magnitud 6,1 en la escala de Richter, con epicentro en El Calvario, Meta, según lo informó el Servicio Geológico Colombiano por medio de sus redes sociales.

Este temblor conmocionó a muchas personas a lo largo y ancho del país, pues a pesar de que no se reportaron grandes daños en la infraestructura, por medio de los videos publicados en la web se evidenció el pánico y la angustia que se vivieron en diferentes regiones.

Una de las personalidades de la farándula nacional que compartió su experiencia al respecto fue la creadora de contenido y empresaria Epa Colombia, quien grabó un video posterior al movimiento telúrico y lo compartió por medio de sus historias de Instagram, red social en la que acumula más de 5,2 millones de seguidores.

“Amiga ¿sentiste el temblor? No te digo que yo vivo en un quinto piso, amiga, se empezó a mover todo y yo me puse mal, tú vieras yo cómo me puse, yo me puse pálida... y yo en este quinto piso dije me caí, me caí y luego oigo a la gente gritando y no entendí qué estaba pasando”, afirmó la dueña de la empresa de keratinas.

Sin embargo, luego mostró que estaba dentro de su apartamento, junto a su novia y mascotas, mucho más tranquila después del angustiante momento.

No obstante, en las horas de la noche, Colombia fue víctima de otra réplica de los movimientos telúricos, por lo que nuevamente se mostró nerviosa e indicó que no se sentía segura en su lugar de residencia.

“Vuelve a temblar y yo no me quedo en esta casa. Se lo juro que yo no me quedo en esta casa, yo salgo corriendo de esta casa. Yo no sé para dónde me voy a ir, pero me voy de acá, te lo juro”, afirmó entre risas.

Incluso, inquietó a sus seguidores pidiendo refugio y escribiendo: “¿Dónde me quedo? Tengo mucho miedo”, pues se sentía temerosa de una posible réplica, por lo que algunos le habrían hecho una incómoda sugerencia.

