Epa Colombia vuelve y se despacha contra Yina Calderón: “está loca”

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, es una de las mujeres más mediáticas y polémicas de las redes sociales en el país, quien se hizo famosa durante el Mundial Brasil 2014 con su característico canto de “Eh eh epa Colombia”, haciéndole barra a la selección nacional durante dicho torneo, adquiriendo una fama que la convirtió en toda una empresaria del mundo de la cosmética.

Durante los años siguientes Epa Colombia no solo encontró en las keratinas su entrada fija de dinero, sino que protagonizó varios escándalos que incluso casi la llevan a la cárcel, todo por dañar una estación de TransMilenio en plena jornada de protestas, lo que no solo hizo que todo el país la terminara de conocer, sino que le ayudó a reencauzar su camino y ahora se muestra como un vivo ejemplo de superación personal.

El nuevo edificio de 'Epa Colombia'. - Foto: Instagram: epa_colombia

En medio de todo Epa Colombia hizo tanto amigos como enemigos entre sus colegas influencers, en los que entra a jugar Yina Calderón, con quien Daneidy fue muy cercana por un tiempo pero por diferencias irreconciliables terminaron agarradas en trinos, publicaciones de Instagram e historias en las que se insultan y se critican todo lo que las rodean.

Y es precisamente a través de estos videos temporales donde la “reina de las keratinas” volvió a arremeter contra su par y todo por unas declaraciones que hizo la DJ en contra de otra luminaria de las redes sociales, Andrea Valdiri, quien también ha hecho una fortuna de cuenta de sus publicaciones, que en su mayoría son fotos y videos sensuales donde no solo muestra sus dotes artísticos, sino también su cuerpo.

“Es que Yina es muy cansona linda, ella molesta a todo el mundo, ella cree que su cuerpo es perfecto, que es la mejor DJ, que tiene muchos emprendimientos y pasa por encima de los otros… Vea, Valdiri a mí no me habla, eso lo respeto… Pero amiga, Valdiri tiene un cuerpo espectacular, ella puede tener dos, tres, hasta cinco hijos y va a tener un ‘cuerpononón’, pero Yina no ha tenido ni un solo hijo y ese cuerpo está horrible”, dijo Epa Colombia haciendo mofa de los resultados de las cirugías de Calderón.

Yina Calderón. - Foto: Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

Pero no contenta con eso, Epa Colombia continuó sus insultos hacia Yina en sus historias diciendo que la cuestión es de envidia: “claro, amiga, una mujer con penthouse, empresaria, con carros, con un ‘cuerpononón’, linda, con un esposo que la ama… Pero, ¿a Yina quién la quiere? A Yina no la quiere ni la mamá… Yina cree que todo el mundo la envidia… Yina está loca”, declaró Barrera en sus redes.

Epa Colombia y Valdiri ¿enemigas?

Estas declaraciones de Epa Colombia no son gratuitas y hacen parte de toda una campaña que ha emprendido Daneidy desde hace ya varios meses.

Epa Colombia ha estado intentando recuperar la amistad que tenía con Valdiri y perdió por su cuestionable y lamentable comportamiento que tuvo en la boda de la barranquillera con el bumangués, donde la empresaria de las keratinas hizo un escándalo inmenso porque no tenía permiso para llevar una acompañante y una vez pudo ingresar con su novia Karol Samantha terminó tirada en el piso haciendo un show de baile deplorable con uno de los invitados.

Desde ese momento Valdiri no le ha vuelto a dirigir la palabra, por lo que Epa no pierde oportunidad para demostrarle lo arrepentida que está y por eso, aprovechando que uno de sus seguidores le mencionó el tema de las declaraciones de Yina, la influencer se despachó en insultos hacia la Dj defendiendo la figura de la bailarina, quien no se ha pronunciado sobre estas historias de la empresaria de las keratinas.