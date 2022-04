“Es horrible”, la cruda confesión de Britney Spears tras anunciar que está embarazada

Britney Spears anunció el lunes que está embarazada de su tercer hijo, seis meses después de que un juez de Los Ángeles pusiera fin a la polémica tutela que, según la estrella del pop, le impedía tener más hijos.

“Hice una prueba de embarazo... y, bueno... tendré un bebé”, indicó en Instagram la mujer de 40 años.

Un juez disolvió en noviembre la tutela que mantuvo durante mucho tiempo el padre de Britney Spears y que, según la cantante, le impedía quitarse un DIU anticonceptivo a pesar de su deseo de tener más hijos.

“¡¡¡Está creciendo!!! Si son dos allí... Podría volverme loca”, agregó la cantante, impulsando las especulaciones de que podría estar esperando gemelos.

Asimismo, le princesa del pop dijo que en esta oportunidad será más prudente y evitará salir mucho en este estado y que esto la deprime.

“Obviamente no saldré tanto debido a que los ‘paparazzi’ me fotografían para obtener su dinero como lamentablemente ya lo han hecho. Es difícil porque cuando estaba embarazada tuve depresión perinatal. Tengo que decir que es absolutamente horrible, las mujeres no hablaban de eso en ese entonces, pero ahora las mujeres hablan de eso todos los días. Gracias a Dios que no tenemos que mantener ese dolor en un secreto reservado”, agregó.

“Pensé, vaya... ¿¿¿Qué le pasó a mi estómago???”, escribió Spears, diciendo que su pareja de 28 años, Sam Asghari, a quien se refiere como su “esposo”, especuló que podía estar “embarazada de comida”.

Por su parte, Spears espera que su embarazo transcurra en total normalidad y manifestó que desea que el contexto por el que pasa actualmente se acabe pronto. Su acusación sobre que la tutela le impidió remover su DIU, pese a su voluntad de embarazarse, desató la indignación de sus seguidores y grupos en favor de los derechos reproductivos.

“Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y no me dejan ir al médico para sacarlo (...) Todo lo que quiero es ser dueña de mi dinero y que esto termine y que mi novio pueda llevarme en su maldito auto”.

Tras un colapso nervioso muy publicitado en 2007, cuando Spears atacó el coche de un paparazzi en una gasolinera, la estrella pop fue puesta bajo la tutela de su padre, Jamie Spears.

En 2007, Britney estaba en la cima de su fama como la princesita del pop, pero también estaba viviendo la vida loca como nunca. Sus excesos con las drogas y el alcohol la hacían noticia de primera plana casi todos los días. Un día, se afeitó completamente su rubia cabellera de un momento a otro. En otro momento, la emprendió borracha y drogada contra los periodistas. También se metió en problemas con la justicia por conducir bajo los efectos del alcohol.

Los fans han alertado durante mucho tiempo que la cantante de “...Baby One More Time” estaba infeliz bajo esa tutela. Y en junio de 2021, la mujer pidió a un juez de Los Ángeles revertir la decisión que la “traumatizó”.

Jamie Spears fue destituido de su cargo en septiembre y la tutela se disolvió formalmente en noviembre.

Britney Spears dijo el lunes que “ya no saldrá tanto” para evitar ser seguida por paparazzis.

La artista es madre de dos hijos, Sean y Jayden, que tuvo con su exesposo, Kevin Federline.

*Con información de AFP.