Tras millonario acuerdo, Britney Spears publicará sus memorias

La reconocida cantante de pop Britney Spears venía anunciando en sus redes sociales que escribiría un libro en donde contaría su verdad sobre el proceso para quitar a su padre como su tutor legal, odisea que terminó en noviembre del año pasado.

No obstante, a pesar de que no se conocía nada seguro sobre el libro, Page Six, dio a conocer el nombre de la editorial que adelantará el proyecto. Se trata de Simon & Schuster, quien se llevó el premio después de un proceso bastante largo y competido.

De acuerdo con lo revelado por el portal, las memorias completarían algunos datos que se conocieron por el documental de The New York Times, ‘Coontrolling Britney Spears’. Además, aseguran que se trata de detalles inéditos y espeluznantes sobre la complicada época de su vida.

Por otro lado, también se conoció que en el libro Spears tendrá un espacio para Jamie Lynn, hermana menor de la cantante, quien también publicó un libro. Por lo que se sabe, el acuerdo se trata de 15 millones de dólares.

La pelea entre Jamie y Britney

La historia de la familia Spears podría tener un nuevo capítulo protagonizado por la princesita del pop y su hermana, Jamie Lynn Spears, y podría terminar en una batalla legal entre las dos hermanas.

Recientemente, la hermana mayor de Britney, que saltó a la fama por su participación en una serie de televisión infantil, publicó su libro Things I Should Have Said, que traduce Cosas que debí haber dicho, en el cual hace confesiones con respecto a su vida.

Sin embargo, la publicación no ha sido muy bien vista por la cantante, ni las declaraciones que ha dado su hermana durante la gira promocional del libro, las cuales han sido rechazadas categóricamente por Britney en sus redes sociales y por medio de su abogado.

De hecho, la cantante publicó en sus redes sociales un mensaje en el que decía: “Jamie Lynn, no fui lo suficientemente fuerte como para hacer lo que debería haber hecho... una cachetada a ti y a mamá en sus j***das caras!!!!!”.

También dijo: “Jamie Lynn, te felicito, nena. Lograste desbloquear otro nivel de bajeza. Nunca estuve cerca de ti con un cuchillo ni tampoco se me hubiese ocurrido hacer algo así. Así que, por favor, para con estas locas mentiras para los libros de Hollywood. Ahora y solo ahora sé que solo una basura podría decir cosas similares sobre mí”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

“Estoy muy confundida al verte en ese lugar porque, honestamente, no tiene nada que ver con quien creía que eras. Felicitaciones por hacerle conocer a tu hermana mayor el concepto de caer cada vez más bajo, porque esta vez te lo ganaste”, agregó Spears.

“Dices que me amas, aunque tu lealtad continúa con la gente que más me lastimó. Creo que lo que más me entristece es que cuando todo esto me sucedió y yo te llamé desde ese lugar, te tomaste días en responder”, declaró Britney.

Sin embargo, Jamie Lynn no ha respondido directamente a los ataques de su hermana, pero sí ha dado declaraciones frente a la disputa que tuvo con su padre por su tutoría.

En entrevista para el programa Good Morning America, la hermana aseguró que no tuvo relación con la tutela. “Cuando (la tutela) se puso en marcha yo tenía 17 años, estaba a punto de tener un bebé”, le dijo al programa y añadió que no entendía mucho de lo que pasaba.

También desmintió la idea de que ella administrara los fondos de su hermana, como se pensaba, porque ella no tuvo mucho conocimiento de eso.

“Cuando necesitó ayuda, establecí formas de hacerlo, me tomé la molestia de asegurarme de que tuviera los contactos que necesitaba para, posiblemente, seguir adelante y poner fin a esta tutela y acabar con todo esto para nuestra familia. Si va a causar tanta discordia, ¿por qué continuar? Incluso hablé con su equipo legal, su anterior equipo legal, y eso no terminó bien para mí”, comentó.