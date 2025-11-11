El director de Miss Universo México, Jorge Figueroa, se encuentra en el ojo del huracán luego de que su nombre se viera involucrado en un arresto en Tailandia relacionado con las tensiones entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch. Los rumores sobre su arresto se dan luego de que Martha Cristiana, exdirectora del concurso mexicano, difundiera versiones que señalaban a Figueroa.

Ante el auge del rumor, el mismísimo Jorge Figueroa salió a desmentir categóricamente los señalamientos en su contra. La aclaración de los hechos fue realizada a través de su cuenta de Instagram, donde el mexicano reapareció desde Bangkok.

En las stories, Figueroa aseguró que “yo ya no soy tanto de redes sociales, ustedes lo ven en mis redes. Todo el enfoque es para nuestras reinas, en este caso, la flor más bella del universo, mi queridísima Fátima Bosch. Pero bueno, debido a unas declaraciones y una noticias que son fake news, quise venir y hacerles un video”.

El director continuó diciendo “no presten atención ni oídos, no den foco ni entrevisten a personas que no lograron sacar el certamen en su primera generación, ni lograron hacer el casting VIP, ese maravilloso casting VIP donde salió nuestra queridísima Fernanda Beltrán y mucho talento que hoy en día tiene todo mi cariño y mi respeto. Mucho menos el de Fátima Bosch. El enfoque no está en alguien que, como no logró su objetivo, salió a hablar”.

En las declaraciones de Jorge Figueroa se le ve caminando libremente por una zona de Bangkok donde finaliza asegurando: “Hoy, estoy, mañana no lo sé; esto para mí es un trabajo que abrazo, que cumplo y con la mayor humildad posible trato de cumplir con todas las expectativas como empleado”.

La controversia en torno a Miss Universo México se ha intensificado por varias razones en los últimos días. Entre ellas, destaca un enfrentamiento verbal entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil durante la estancia de las delegaciones en Tailandia. En medio de un fuerte reclamo por parte del organizador tailandés hacia la representante mexicana, quien se quejó de recibir un trato irrespetuoso, otras concursantes expresaron su solidaridad con Bosch y repudiaron la actitud del director del concurso local.

La organización Miss Universo aclaró posteriormente que ciertas actividades promovidas por Itsaragrisil no contaban con su autorización oficial, lo que añade complejidad al conflicto.​

Además, Martha Cristiana reveló que renunció a la dirección de Miss Universo México debido a dichos conflictos, a los cuales atribuyó gran parte del caos actual. También criticó severamente a Jorge Figueroa, a quien llamó “la manzana podrida” y responsable de problemas con varias candidatas.​

En medio de estos escándalos, la organización oficial mantiene la postura de centrarse en la realización del certamen y el buen desarrollo de la delegación mexicana en el concurso internacional.