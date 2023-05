Esposa de Juanes reveló por qué le dicen ‘La Chechi’

- Foto: Getty Images for The Recording A

Juan Esteban Aristizábal, más conocido como Juanes, se ha consolidado como uno de los mayores referentes colombianos en la música a nivel global, lo que le ha permitido cosechar veintiséis Grammy Latinos a lo largo de su historia.

El colombiano recientemente ha incursionado a través de sus redes sociales realizando un podcast en el que cada episodio se presentan diferentes celebridades de la industria de la música, familiares o amigos. El reciente episodio contó con la participación de Karen Martínez, reconocida actriz, modelo y presentadora colombiana, la cual es la esposa del compositor desde el año 2004.

Juanes y su esposa, Karen Martínez (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) - Foto: FilmMagic

Con un lenguaje fresco, sin presión y de una manera cotidiana, Juanes y su esposa interactúan en una nueva entrega del podcast.

La primera sorpresa para todos los seguidores fue cuando Karen Martínez, revela que su segundo nombre es Cecilia, información que sorprendió a los usuarios de Instagram.

“A mí me bautizaron Karen Cecilia... Mucha gente no sabe que “La Chechi” viene de Cecilia”, añadió la actriz colombiana, revelando el verdadero origen de su apodo, que sus seguidores no conocían.

El nuevo álbum de Juanes

Juanes habló en exclusiva con SEMANA ante su más reciente álbum llamado ´Vida cotidiana´, donde según el propio artista, profundiza en las preocupaciones de la vida cotidiana de un adulto reflexivo: el amor, el matrimonio, la familia, Medellín, la violencia, la esperanza pese a todo.

El paisa les abrió las puertas de su enorme casa en Envigado, Antioquia, a este medio de comunicación, donde va contando su historia con el paisaje de Medellín de fondo, que se dibuja en medio de las generosas zonas verdes de una casa en la que en cada rincón es posible advertir el espíritu de este artista reflexivo y familiar. Es que Medellín y Colombia han sido todo. Luz y alfabeto. “El principio y el final”, como él mismo lo dice.

Karen Martínez (I) y Juanes asisten a la gala Persona del Año 2019 de la Academia Latina de la Grabación en honor a Juanes en el Premier Ballroom en MGM Grand Hotel & Casino el 13 de noviembre de 2019 en Las Vegas, Nevada. (Foto de Rodrigo Varela/Getty Images for LARAS ) - Foto: Getty Images for LARAS

Esta residencia ha sido el hogar de su mamá, Alicia Vásquez, la matrona de la familia, que en marzo pasado llegó a los 93 años. “Mi mamá se representa en este álbum, al igual que mi papá, aunque falleció hace muchos años”, asegura el cantante. “Siento que están en los valores de estas canciones, en lo que yo soy como persona”.

Lejos de las preocupaciones de artistas más modernos, inquietos ante los likes y las reproducciones en las plataformas, que parecen dominar la industria musical, Juanes asegura que con los años ha aprendido a dosificar sus expectativas frente a la aparición de cada nuevo trabajo discográfico y de cómo lo recibirá el público.

“No tengo como una expectativa de que algo vaya a pasar. No estoy haciendo canciones de moda ni siguiendo ninguna tendencia, sino que estoy haciendo canciones del alma, de lo que realmente siento. Creo que las personas escucharán las canciones y decidirán si las quieren tomar o no, pero eso yo no lo puedo controlar”.

Por eso, insiste en que le gusta sentir la necesidad de soñar a diario. “Cada día me despierto y digo: ‘Esto apenas comienza’. Es una forma de decir hacia mis adentros: ‘Hoy es un día nuevo y es una oportunidad en la que estoy vivo y puedo respirar, es una oportunidad para hacer algo maravilloso’. Quiero mantenerme vivo, soñando y deseando hacer cosas y proyectos”, concluye.

Juanes en un concierto en Los Angeles, California. (Photo by Lester Cohen/Getty Images for The Recording Academy) - Foto: Getty Images for The Recording A

Vida cotidiana también fue una excusa del artista ganador en 26 ocasiones del premio Grammy para involucrar a sus hijos en su música y hasta en los videos de sus canciones. “Solo cuando tienes hijos te das cuenta de lo importante que es eso. Fue muy emocionante poder estar con ellos en el proceso”, cuenta el compositor y cantante, que ha vendido más de 20 millones de discos en toda su carrera.