Esta fue la reacción de Pipe Bueno al enterarse que será nuevamente padre

En las últimas horas, la influencer y empresaria, Luisa Fernanda W, publicó un video en su cuenta de Instagram, confirmando su nuevo embarazo. La también artista escribió en un post lo felices que se encuentran con la llegada del nuevo integrante de la familia: “Estamos muy felices de compartirles nuestra felicidad!!! La familia se nos creció”.

“Y sí, la familia se nos creció. Han sido días hermosos, pero también días en donde los síntomas han estado a flor de piel, mucho vómito, la verdad”, dice la cantante en el video. Por su parte, Pipe Bueno, explicó que estaban esperando el momento para anunciar el nuevo embarazo: “Como ustedes bien saben, tener un hijo es un tesoro, entonces estábamos esperando un tiempo prudente para dar la noticia”.

La pareja también explicó que aún no conoce el sexo del bebé que esperan pero al igual que los más de 25 millones de seguidores que suman los dos perfiles de Instagram de los famosos, se encuentran ansiosos de su llegada.

Las redes fueron una vez más la plataforma para que sus fans comentaran: “Felicitaciones que hermosa familia!!!”; “Felicidades que noticia tan hermosaaaa”, son algunos de los comentarios que se leen en la red social.

Pero, ¿qué dijo Pipe Bueno?

Luego de dar a conocer la noticia, Luisa Fernanda W abrió un espacio de preguntas con sus fans en las stories de Instagram donde respondió: “¿Cuántos meses tiene esa hermosura que viene?”; “¿Cómo reaccionó Pipe a la noticia?”, “¿Cómo te sentiste al volver a saber que vas a ser mamá?”

Para iniciar, el cantante de música popular señaló en los cortos videos: “No les vamos a decir cuanto tiempo tenemos exactamente”. Pero señaló: “Yo de hecho ya lo sentía prácticamente”, al referirse si su pareja estaba o no embarazada.

Por su parte, Luisa Fernanda W, confirmó: “Nosotros ya teníamos sospechas que estábamos embrazados”, pero insistentemente el también actor le decía: " Hazte la prueba”, pero ella lo postergaba; sin embargo, la influencer explicó la razón: “porque me daba un poco de susto” al saber si volvía a estar en estado de embarazo.

Así mismo el cantante y también actor, señaló que le pidió a Luisa Fernanda W que juntos recibieran la noticia de su supuesto embarazo, y finalmente con una prueba confirmaron que una vez más iban a ser papás.

Por otro lado, la joven reveló que Pipe Bueno le manifestaba recurrentemente el deseo de tener un segundo hijo, y fue en su cumpleaños que “empezó toda la aventura”.

¿Cómo reaccionó Luisa Fernanda W al enterarse de su nuevo embarazo?

La influencer dijo en estos cortos videos subidos a sus historias de Instagram, que había quedado en shock: “Muy feliz, asustada al mismo tiempo”, precisando, ”que lo bueno es que yo ya estoy entrenadita ya cambio los pañales...”

Manifestó que los síntomas de este segundo embarazo han sido distintos: “Completamente distinto... este embarazo a mi me está dando mucho más duro porque los siento aún más, los tengo a flor de piel. De hecho, me broté, vomito a cada rato,... mucho desaliento, le cogí asco a todo, no puedo ver un ajo”, dijo.

Además les recordó a sus seguidores el acuerdo que tenían sí quedaba de nuevo embarazada: “Yo les había dicho que si yo quedaba de nuevo embrazada, les contaba después de los tres meses porque me parece lo más correcto”.

Concluyó hablando de la escena del video donde se le observa vomitando, asegurando que fue intencional tras recibir críticas de su aspecto físico: “Es tan fácil hablar y criticar el físico de una persona, que si está gorda que si está flaca... pero cómo nos atrevemos a criticar a una persona cuando no sabemos lo que está pasando”, expresó.