“Está hablando con el demonio de Tazmania”: mujer le dio tremendo regaño a su pareja porque no estaba en la casa

Una relación sentimental se basa en tener acuerdos de pareja para poder llegar a consolidar una convivencia sólida y libre de discusiones. Sin embargo, esto no siempre es así y hay momentos en los que los celos toman el poder de la situación.

Para los expertos en terapia de pareja, la comunicación es un factor esencial a la hora de convivir amorosamente con otra persona; de hecho, esta variable influye en los acuerdos y decisiones. En ese sentido, expresarse a través de las palabras tiene una intención y esta no siempre es positiva, tal como el caso de una joven que regañó a la distancia a su compañero sentimental en una calle de Bogotá.

En redes sociales hay todo tipo de contenido, así que empezó a aparecer un video que publicó un usuario en el que se puede observar a la joven protagonista hablando por celular y gritando, sin importarle que estuviera caminando en el espacio público.

En esta ocasión, la mujer estaba discutiendo con, al parecer, su pareja, pero la atención recayó en el extenso vocabulario con el que la dama se refirió y por el que los internautas no dejan de reproducir la pieza audiovisual.

Según las declaraciones que se pueden escuchar en las plataformas digitales, la discusión tiene que ver porque la pareja de la joven no estaba en casa y eso provocó su disgusto, hasta el punto en el que se alteró y sofocó en pleno andén. En consecuencia, la protagonista, con su característico tono, no le importó nada y empezó a decir groserías sin cesar.

“A qué jugamos (...) entonces no me sirve socio, no. Así se lo digo sinceramente, con guitarra, lo que usted me dé: coma (...) porque sinceramente usted tuvo que terminar en la casa, del trabajo pa’ la casa (...) Así yo le diga socio, usted me flechó o no (...) sea donde su madre, sea donde su hermana, porque usted está terminando de trabajar y tiene que estar en la casa (...) Tiene una mujer, tiene cosas que hacer (...) ¿Cómo así que cálmese?, usted con quién cree que está hablando, está hablando con el demonio de Tazmania (...) entonces dígame cómo es”, fueron las palabras que pronunció la ciudadana y generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

El video fue grabando por personas que se encontraban dentro de un vehículo y no podían dejar de reír. Luego, se subió a Twitter y fue cuando se viralizó, pues recibió interacciones y comentarios como: “El demonio de Tazmania jajaja yo si creo”; “Vaya pa’ la casa antes de que resulte en la morgue jaja”; “Se transformó y le ganó a Goku”; “Así es la sana convivencia”; “En casa le espera un regalo”, se lee en los escenarios digitales.

A continuación, el fragmento audiovisual de la joven que acaparó la atención en Bogotá por la manera como regañó a su pareja sentimental:

Por otro lado, el año pasado, a finales de noviembre, se posicionó rápidamente un video que también tuvo lugar en Bogotá por una discusión de una joven pareja en TransMilenio. En el fragmento, se les ve gritando dentro del bus y él le pide en varias ocasiones que no haga “un escenario”.

La discusión continúa y en varios videos se les ve peleando, aunque no se puede escuchar lo que dicen, mientras los viajeros se muestran incómodos con la situación.

Sin embargo, la situación se pone aún más tensa cuando el joven queda por fuera del bus y colgando de la puerta, poniendo en riesgo su vida. La pareja quedó bautizada como “los tóxicos de TransMilenio” y se cuestionan hasta dónde puede llegar una relación para poner en riesgo su vida.