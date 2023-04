“Estaba quebrado”: Memo Orozco habló de la difícil situación económica que vivió tras salir de ‘Sábados Felices’

El presentador y humorista Guillermo ‘Memo Orozo’ se destapó y contó con lujo de detalles una dura situación económica que tuvo que afrontar en el pasado, luego de su salida del programa de televisión Sábados Felices.

Orozo se ha caracterizado por ser una cara reconocida en la televisión colombiana, en especial en las franjas infantiles. El nacido en Bogotá se consolidó en el mundo del entretenimiento cuando hizo parte de ‘El Último Grito’, luego de haber estado en el programa radial ‘El Zoológico de la Mañana’. Aparte de esa experiencia, el humorista siguió siendo exitoso, luego de haber sido la imagen de ‘El fenómeno del niño’.

En esa experiencia conoció a Jeringa y tuvo la posibilidad de ser elegido como el presentador de la sección ‘Sábados Felicitos’ del programa ‘Sábados Felices’. Durante varios años, se le vio compartiendo un rato de humor con niños y niñas acompañados de sus padres. La mecánica del show era cumplir con una serie de retos, los cuales eran cómicos y del agrado del público.

Memo Orozco en Sábados Felicitos. - Foto: Fotograma, 15:30, Capítulo: los niños son los protagonistas en Sábados Felicitos, YouTube/@Sábados Felices

No obstante, todo lo bueno tiene un final y a mediados de 2021, el presentador no continuó al mando de la franja infantil. Para ese momento, el país estaba afrontando la contingencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19, motivo por el cual siendo desempleado, Orozco no pudo realizar sus propias presentaciones. En el programa ‘Lo sé Todo’, el humorista reveló detalles de esa compleja situación.

Tanto él como su esposa no se quedaron de brazos cruzados y se idearon un proyecto de venta de camisetas como emprendimiento. A su vez, y para no perder su esencia humorística, Orozco creó un podcast para el público infantil. Si bien ambas fueron buenas ideas, el presentador señaló que la situación no mejoró y empeoró en gran medida.

En medio de la entrevista, el antiguo presentador de ‘Sábados Felicitos’ desmintió un mito acuñado en la cultura popular sobre la televisión. Orozco reveló que al estar en ese medio, no se viven con comodidades como se cree. “Todo el mundo lo ve a uno y supone que ese trabaja en televisión y es millonario. ¿Cuál millonario?, uno no tiene plata”, señaló.

Memo Orozco durante sus vacaciones decembrinas. - Foto: Instagram: @memoorozcol

En ese orden de ideas, esa situación la afrontó en carne propia el humorista. Durante los primeros meses, Orozco tenía los ingresos para sobrellevar la crisis. Empero, eso fue temporal y en un punto tocó fondo. Por un lado, señaló que junto a su familia perdieron dinero en los contratos de arriendo, sumado a que los servicios no cesaron. " Y se quebró uno, es de los momentos en los que uno dice: Estoy quebrado”, declaró con sinceridad.

Memo Orozco en el programa Lo Sé Todo - Foto: Fotograma, 00:43, Memo Orozco habla de la fuerte crisis económica que enfrentó, Instagram/@losetodocol

Fue tan grave la situación que una vez se vieron obligados a comer unas galletas con moho, debido a que no había más alimento. Desde ese momento hasta ahora han pasado dos años, tiempo en el cual el presentador manifestó que la coyuntura se ha enderezado gracias a un proyecto de venta de muebles. No obstante, reveló que todavía tiene inconvenientes como los bancos.

“Muchísimas personas tenemos el problema del dinero, de la comida, de las deudas; eso no lo entienden los bancos. Llaman para saber ‘por qué no ha pagado las deudas’; porque no he tenido”, declaró Orozco al criticar la insistencia de las entidades. Esta experiencia le ha dejado una gran lección, relacionada a disponer su carrera en solo una actividad, la cual en cualquier momento puede acabarse. Es por eso que no se pueden ‘poner todos los huevos en la misma canasta’ y tener alternativas.