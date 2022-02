En la nueva canción de C. Tangana colaboran los artistas Omar Montes, Daviles de Novelda y Canelita.

Este es el nuevo sencillo del cantante español C. Tangana, ‘La culpa’

Si hay un artista que haya sabido adaptarse a la demanda del momento, ese es C. Tangana, un madrileño que con todas sus canciones hace justicia a los sentimientos de sus oyentes. Hace menos de una semana, el cantante sacaba su nuevo sencillo y lo cierto es que muchos no puden sacarse este tema de la cabeza... ¿por qué?

Cualquiera que escuche a C. Tangana desea disfrutar de ritmo, letras que llegan al corazón y un compás que no pare de remover lo más interno y eso es lo que ha pasado con el último tema del artista. Si hace unos meses sorprendía con Antonio Carmona, La Húngara o el Niño de Elche, en esta ocasión ha elegido, ni más ni menos, que a Omar Montes, Daviles de Novelda y Canelita.

¿Cómo lo consigue?

Muy fácil, fusiona y convierte sus canciones en letras pegadizas, con ritmo y lo hace con artistas que han resonado en los últimos tiempos por lanzar al mercado unos temas que han llegado a masas y masas de personas jóvenes.

En este caso, ‘La culpa’ fusiona la rumba y el flamenco, obra de Alizzz, su productor habitual. Un tema en el que se le ve como el cantante queda en un segundo plano, debido a que en un primer momento se escuchan las voces de sus acompañantes y no es hasta el final de la canción cuando se escucha su voz. No cabe duda de que C. Tangana convierte en éxito todo lo que hace, produce, muestra y lanza, hasta incluso los chándal que han lucido en el videoclip se han convertido en tendencia.

El FEP definió sus horarios

Después de dos años sin celebrarse, y con el Jamming abriendo ‘temporada’ en Ibagué una semana antes, este marzo de 2022 resulta inevitablemente crucial para la industria de los conciertos masivos. Ambos son eventos separados, claro está, y mientras uno tiene todo por probar en su ambiciosa propuesta, este que aborda esta nota, el FEP, apunta a llevar más lejos la reputación que se ha ganado a lo largo de nueve ediciones en la historia. Esta, la décima de su historia, o la decimo primera si se cuenta la cancelada de aniversario en 2020, ya reveló todas sus cartas.

Serán cinco escenarios que durante tres días y noches de música ratificarán el regreso oficial de la cultura de los conciertos masivos privados, o mejor, de su más notorio exponente, el Festival Estéreo Picnic. Ya había definido sus artistas misterio, entre ellos Marina, The Libertines, DJ Harvey, Eladio Carrión; ya había anunciado su concierto de apertura, el jueves 24 en el Royal Center a cargo de los Black Pumas, ya había anunciado opciones de transporte (porque, como dice Richard Williams, “fallar al planear es planear para fallar”, mire al final de esta nota).

El sábado se presentará el artista español C. Tangana a las 8 p.m. en el escenario principal.

¿Resuelve usted o su parche?

A las 2:45, ¿Flavor colectivo o Bella Álvarez?

A las 3:30, ¿Bejuco O Pavlo?

Luego se complica, en un lapso de hora y media, entre las 4:30 y las 6 de la tarde, tocan en escenarios diferentes, Las Añez, Los gaiteros de San Jacinto y Armenia.

A las 6, ¿Nicki Nicole o Edson Velandia?

A las 7, ¿Crudo Means Raw o Jungle?

A las 8, ¿C. Tangana o Golden Dawn Festival?

A las 9, ¿Martin Garrix o Ela Minus?

Entre las 10 y las 11:15, ¿Marina o Eladio Carrión?

A las 11:15, J Balvin tiene pista solitaria para hacer lo que J Balvin hace en el Escenario Principal.

A las 12:15 tocará Julio Victoria y a las 12:45 lo hace Fatboy Slim en otro escenario, hasta las 2 de la mañana.

De 1:15 a 3am. ¿Caribou, El binomio de Oro o DJ Python?

