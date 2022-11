Este es el truco dermatológico de Carmen Villalobos para cubrir las manchas de su rostro

Carmen Villalobos es una de las mujeres más hermosas de la televisión latina y siempre la hemos visto en sus producciones con un rostro perfecto y una sonrisa angelical, que cautivan siendo protagonista o villana por igual.

Sin embargo, para lograr ese rostro perfecto Carmen ha tenido que sincerarse con su dermatóloga y pedirle ayuda, pues ella no está exenta de algunos males en la piel y las manchas en su cara son su pesadilla, pues son grandes y necesita atacarlas de raíz.

Por eso aprovechó una dinámica de preguntas en Instagram en la que le respondió a una de sus seguidoras que le indagó por qué se maquillaba para broncearse, pues cada vez que Villalobos se muestra disfrutando del sol en las paradisíacas playas del Caribe, lo hace con mucho retoque cosmético.

“No chicas, o bueno, sí, pero esto es por recomendación de mi amiga Carolina Martínez que es mi dermatóloga. Yo sufro de muchas manchas, de hecho aquí se me alcanzan a notar, tengo un mapa en la frente de manchas y Carito, a parte del gran consejo que siempre da que es ‘usemos bloqueador’, me dijo ‘Carmencita, la base también crea una pantalla protectora contra el sol’”, aclaró Villalobos en su cuenta oficial de Instagram.

La actriz de Hasta que la plata nos separe reconoció que usa todos los días un bloqueador de “altísima protección”, pero adicionalmente, cuando sabe que estará expuesta al sol por periodos prolongados de tiempo y encima la piel de su rostro estará recibiendo las inclemencias del clima y la polución, Carmen usa una base muy gruesa que ella misma define como “para tapar tatuajes”.

“Me pongo base, pero una muy muy fuerte, no es la que siempre uso, incluso es una para tapar tatuajes, porque todavía es aún más fuerte… Y ajá, ya entrados en gastos me pongo un poquito de rubor y me hago las cejas. Las pestañas no porque son de Lash for lash (risas) y quedo lista, producida para broncearme”, declara la artista.

“Doctora!!! Usted va parriba va parriba!!!! 😍😂”, “mi actriz favorita! Te admiro un montón Carmen! Eres hermosa y una mujer increíble! 😍Amo tu personaje de #hasta que La Plata nos separe😍, Qué lindaaa!! 😍🙌”, “eres una gran actriz y persona. la estás rompiendo con hasta que la plata nos separe en Netflix” y “Buenas tardes preciosa belleza hermosura SOS muy linda SOS una dulzura SOS muy bonita tenés una mirada dulce con esos ojos bonitos SOS un bombón por tu dulzura 😘😘😘”, le escriben sus más de 20.9 millones de seguidores en su perfil oficial de Instagram.

¿Carmen Villalobos en OnlyFans?

La reconocida actriz colombiana nuevamente enciende las redes sociales y en esta oportunidad no es por sus relaciones amorosas, sino por unas sensuales fotos que subió a su perfil oficial de Instagram donde luce un cuerpazo que dejó con la boca abierta a muchos de sus fanáticos.

Villalobos subió varias fotografías en las que luce un diminuto traje de baño que desató los comentarios de quienes la admiran. Cabe recordar que luego de su divorcio con el actor colombiano Sebastián Caicedo, la actriz se ha sentido más libre que nunca y ha podido disfrutar cómodamente su soltería, que al parecer, le ha sentado de maravilla.

Entre los comentarios que surgieron tras la publicación, varios fans le insinuaron que era una mujer perfecta para abrir Onlyfans, “ush, perfecta, con ese cuerpazo para Onlyfans”. Otros, admiraron la belleza de Villalobos con estos comentarios: “Eres una diosa colombiana”, “Belleza inigualable, encantó de mujer”, “Esta mujer me encanta” y “Qué belleza de mujer”.

La actitud y estilo de Carmen Villalobos no es la primera vez que genera reacciones ante sus seguidores, pues ante cada publicación la actriz siempre deslumbra con su carisma y hace ver que ahora luce más feliz y radiante que nunca.