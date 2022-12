Este fue el gesto solidario que tuvo Tatán Mejía con una persona

Tatán Mejía es reconocido por su participación en el reality MasterChef Celebrity y ahora se encuentra desarrollando su faceta como presentador de Survivor, la isla de los famosos, programa del canal RCN.

Cabe resaltar que son varias las celebridades que han optado por usar su imagen para ayudar a otros, como lo hizo el deportista quien quiso contar lo ocurrido con Sofía, una joven estudiante de marketing. Fue a través de las historias en su perfil de Instagram donde Mejía le dio a conocer a sus seguidores que se puso en marcha para buscar los recursos y regalar una beca de estudio.

“Hay algo muy bacano que quiero contarles y es que yo he tratado de equiparar un poco las cargas, porque siento que siempre va a ver una ventaja: las personas que tienen la oportunidad de estudiar en mejores universidades, mejores profesores, mejores herramientas, mejores instalaciones; tienen una ventaja frente a otros que de pronto no tienen la posibilidad. Todo este año he estado con que le quiero regalar una beca a una persona”.

El dinero que logró recaudar fue gracias a la venta de su crema para tatuajes y se lo dio a Sofía para que pudiera continuar con su carrera. “El cien por ciento de las ganancias de esas cremas fueron a que una persona pudiera estudiar y le estamos pagando el semestre a Sofi, que está en la Universidad del Rosario, está estudiando marketing”, explicó.

Y luego añadió: “Lo bonito de esto es que todos los productos que estoy sacando en esta página (Fubuky) que son los cuchillos, las cremas; el cien por ciento de lo que se recoja va a ser donado para poderle, de alguna manera, regalar el semestre a alguien que se lo merezca y tenga muchas ganas de estudiar y de salir adelante”.

Tatán indicó en sus videos: “Yo no puedo cambiar el mundo, no soy capaz, pero sí puedo cambiar el mundo de una sola persona. Y, uno a uno lo voy haciendo. Entonces, quería contarles eso, a ella se le pagó el semestre completo y es una persona que de pronto les puede sorprender”.

Tatán Mejía estalló contra las críticas por su rol como padre: “Busque ayuda”

Tatán Mejía y Maleja Restrepo se ubicaron como una de las parejas más sólidas de los medios nacionales, debido a la unión y el vínculo que construyeron con el paso del tiempo. Uno de los temas que más despertó curiosidad entre los usuarios de las redes sociales fue el tipo de cuidado y educación que le dieron los dos famosos a sus hijas, Guadalupe y Macarena.

Varias personas decidieron responder los contenidos de la pareja y expresar sus opiniones sobre el estilo de vida que crearon junto a las menores, ya que no estaban de acuerdo. Por tal motivo, Tatán Mejía decidió referirse al tema y responder a quienes se metían con su rol de padre.

“He recibido un par de mensajes que mi hija muy despeinada, que la peine, que por qué mi hija duerme conmigo, que la saque, que por qué mi hija no va al colegio, que la lleve al colegio”, dijo el deportista para iniciar sus declaraciones.

“Si usted quiere mandar a sus hijos al colegio todos los días, mándelos. Si usted no quiere que sus hijos duerman con usted, sáquelos de su cama. Si usted quiere peinar a sus hijos, péinelos”, agregó en los clips, donde estalló y se defendió, con bastante calma, por estas opiniones innecesarias.

Para finalizar el post, el colombiano aseguró que aquellos que se escandalizaban por la paternidad ajena debían cuestionarse y analizar si necesitaban realmente ayuda para dejar de lado las vidas de otros y mejor concentrarse en la propia.

“Pero si a usted le incomoda que mi hija duerma en mi cama, que mi hija no esté peinada y que mi hija no vaya al colegio... si eso le incomoda, busque ayuda que la necesita, de verdad”, añadió Mejía, girando la cara y levantándose del lugar en el que estaba sentado.