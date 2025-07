Cabe aclarar que el cantante Andrés Altafulla no se ha pronunciado frente al tema y no ha realizado videos ni entrevistas que corroboren la información, se estaría hablando una cifra estimada de lo que podría estar cobrando.

¿Quién es el amor platónico de Altafulla?

Altafulla fue entrevistado por Gaby Diez, una periodista e influenciadora que le preguntó por si amor platónico y al ver que no supo que responder le dijo: “Yo sé qué estás bien enamorado, pero tú no me puedes decir a mí que tú no tienes una crush, alguien que tú digas que mujer tan guapa”.