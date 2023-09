“Estuve medicada”: Mariana Gómez vivió la depresión en carne propia y se sinceró sobre ese oscuro momento

“Estaba muy descontenta, no me caía bien. Pensaba que no era la persona que realmente quería ser. Yo sentía que estaba en un momento de angustia, de ansiedad, de insatisfacción, donde los resultados de lo que hacía en mi vida no eran muy positivos”.

La actriz confesó que necesitó de mucha ayuda para salir de aquel momento. “Entonces, dije, ‘acá tengo que empezar a hacer algo porque así no es como yo quiero vivir. Esta no es la sensación que quiero que me acompañe por el resto de mi vida. Así que empecé a buscar soluciones”.

“En mi familia ha habido depresión. Personas muy cercanas a mí que han estado medicadas y han tenido acompañamiento siquiátrico. A pesar de eso, yo no tenía esa información y sentía que era una persona que no tenía gratitud con la vida, y por eso me daba más ‘palo’. Yo le pedía perdón a Dios todos los días por no querer vivir o levantarme de una cama. Pero gracias a esta personas de mi familia que conocían la enfermedad, me lograron convencer que era un problema de salud, porque yo no dejaba de pensar que era responsabilidad mía. Ellos me llevaron a donde un siquiatra que me habló de esto y me ayudó. Regresé a Colombia, estuve en un tratamiento, y poco a poco empecé a mejorar”.