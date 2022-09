Eugenio Derbez reapareció tras sufrir un accidente: “Es el dolor más fuerte de mi vida”

El actor y productor mexicano Eugenio Derbez compartió un video en su cuenta en Instagram, en la que contó a sus seguidores cómo avanza su recuperación, luego de que sufriera en días pasados un grave accidente, puntualmente el pasado 29 de agosto.

Desde una cama, el comediante apareció con todo el brazo izquierdo inmovilizado. Contó que ese día de agosto se accidentó, en momentos en que se encontraba disfrutando con su hijo Vadhir un videojuego virtual.

De acuerdo con el artista mexicano, durante estos días ha sufrido “el dolor más fuerte de su vida”.

“Yo sé que lo que más la gente quiere saber es qué pasó y por qué pasó. La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado”, reveló el actor.

Y agregó el creador de personajes como El súper portero y El longe moco: “Los últimos meses no pisé mi casa y a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me ha pasado, CODA, el Óscar y tres series. Estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado, me sentía como en la cárcel porque no tenía vida ni días libres. Este accidente pasó por eso, fue mi alma pidiendo parar”.

En el video, el actor de No se aceptan devoluciones dijo que al verse inmerso en la realidad virtual a través de un visor, perdió la noción del espacio.

“Faltando un día para regresar a mi casa fue que pasó esto. El mes anterior estaba haciendo cosas muy arriesgadas porque me encanta la adrenalina. Estuve con mi hijo en un río de cocodrilos y no me pasó nada (...). Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita...”, recordó.

Así mismo, dijo que en el hospital le dijeron que un gran número de personas llegan a ese lugar, dado a que se accidentan en medio de juegos virtuales.

“Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera, rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”, aseveró el actor.

Vale recordar que el actor mexicano Eugenio Derbez formó parte de la producción que el pasado 27 de marzo, en la 94.ª edición de la entrega de los Premios Óscar, se llevó el más anhelado galardón en la más alta categoría que premia la academia de las artes y las ciencias cinematográficas: mejor película del año; lo logró con la cinta Coda, en la que él participó.

Eugenio Derbez es actor. Ha tenido una larga y muy esforzada trayectoria en la industria de la televisión y el cine. Además, se ha sobrepuesto ante la adversidad, ya que le costó abrirse paso para llegar a donde hoy está.

Él escribió el guion de la película No se aceptan devoluciones y, luego de tocar todas las puertas en México y ser rechazado por los productores, se dio a la tarea de producir su propio filme y no bastando esto, también actuó allí.

En diálogo en días pasados con Aisslin Derbez, su hija, en el podcast que ella realiza, aseguró que nadie le creía porque era el típico actor de comedia y por esta razón no lo tomaban en serio. Finalmente, lo logró y eso le permitió seguir escalando y creciendo profesionalmente.