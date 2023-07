“Evitar sentirme mal por lo que la gente pudiera pensar”: Daniella Álvarez, sobre decisión que tomó con respecto a su cuerpo

Daniella Álvarez quedó como ejemplo y admiración de millones de personas en las plataformas digitales, debido a todo el proceso físico y emocional que atravesó en los últimos años, tras perder una de sus extremidades por un serio problema de salud que enfrentó. La celebridad asimiló esta situación, empezando de cero para levantarse y retomar su realidad.

La exreina se convirtió en ejemplo para muchas personas. - Foto: Tomada de Instagram @danielaalvareztv

Poco a poco, la barranquillera superó este complejo momento de su vida y decidió tomar el impulso, plasmando cada fase de su recuperación física. La colombiana volvió a caminar con ayuda de su prótesis, además de que cumplió metas y objetivos que tenía.

Recientemente, Daniella Álvarez volvió a llamar la atención de sus fieles seguidores de Instagram, luego de que utilizara su cuenta oficial para subir un carrete de fotos en las que lució en bikini, dejó un sentido mensaje y habló de una decisión que tomó desde hace tiempo. La ex Señorita Colombia comentó que, tras una serie de pensamientos, optó por un camino específico y no se arrepentía de la elección que hizo.

Daniella Álvarez, presentadora colombiana. - Foto: Imagen tomada de Instagram @danielaalvareztv

Según se observó, la exreina posó con un traje de baño amarillo, dejando a la vista su cicatriz del abdomen por la cirugía que le realizaron años atrás. Además de esto, la creadora de contenido mostró la parte de su pierna que le quedó tras ser amputada, plasmando lo feliz y tranquila que se sentía con su cuerpo.

“¡Quienes me conocen, saben cuanto amo el mar y asolearme! Al salir de todas mis operaciones y encontrarme con una cicatriz enorme en mi abdomen y sin pierna me preguntaba cómo sería volver a la playa, que, además, es mi lugar favorito en el mundo”, escribió al inicio del post, donde ya reunió más de 100.000 likes.

La presentadora habló de una decisión que tomó en su vida. - Foto: Instagram @danielaalvareztv

Seguido a esto, Daniella Álvarez mencionó que su vida dio un giro muy grande y aparecieron dos opciones en su camino, refiriéndose a las marcas que le quedaron tras las cirugías a las que fue intervenida hace varios años. La presentadora expuso el primer punto, asegurando que pudo haberse quedado en casa y no volver a disfrutar de la playa por miedo a lo que otros pensaran de su figura.

“Entonces pensé que tenía dos opciones: la primera era no volver a la playa, quedarme mirando el mar y el sol desde un balcón y llorar por no ser capaz de dejarme ver de quienes pasarán por mi lado, así evitar sentirme mal por lo que la gente pudiera pensar de mí”, afirmó, reflejando tres postales que se tomó en un clima tropical.

En cuanto a lo segundo, la barranquillera apuntó que era salir adelante, no dejarse vencer y asumir su transformación, compartiendo el proceso que vivió. Esta fue la decisión que tomó y ahora se goza cada oportunidad de visitar las playas y lugares tropicales que siempre amó.

“Mi segunda opción era DECIDIR SER FELIZ, hacer mi plan favorito, no perderme ni un segundo de entrar al mar y pensar que quienes me verían pensarían: “wow, qué fuerte, que le habrá pasado, pero ella está feliz y que personalidad tan linda que tiene”. ¡Así que me quedé con la segunda opción! Esta es mi decisión, y cada vez que voy a la playa refuerzo mi mente en positivo, recordándome que MI VIDA ES UN MILAGRO QUE MI DIOS ME CONCEDIÓ y que quiero aprovecharla al máximo”, mencionó.

La barranquillera mostró la cicatriz que le quedó en su torso. - Foto: Instagram @danielaalvareztv

Para concluir, Daniella Álvarez reflexionó y afirmó que todo esto que le sucedió es un aprendizaje constante, mirándose al espejo y recordando lo “valiente” que fue al afrontar estas situaciones.

“Por nada ni nadie dejemos de hacer lo que nos hace feliz, abracemos nuestras diferencias. Llevaré por el resto de mi vida esta cicatriz en mi abdomen, me falta una pierna, pero todos los días que me miro al espejo mis cicatrices me recuerdan lo valiente que fui, que soy y el propósito de vida tan especial que Dios me regaló al darme estas diferencias🙌🏼”, concluyó.